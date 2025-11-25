Medellín reporta cero muertes de niños de 0 a 5 años entre 2024 y 2025

Medellín, Antioquia

La Administración Distrital anunció este martes que Medellín alcanzó la tasa más baja de desnutrición aguda en niños entre los 0 y 5 años, un indicador que pasó de 1,1 en 2023 a 0,4 en 2025, cifra que según las autoridades no se había registrado antes en la ciudad. Además, el Distrito reportó que en los años 2024 y 2025 no se han presentado muertes de menores por esta causa.

El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que, al iniciar su gobierno en enero de 2024, la ciudad tenía “una de las tasas más altas históricas” y recordó que en 2023 se registraron cuatro muertes de niños por desnutrición. Según explicó, los resultados actuales se relacionan con la ampliación y reorganización de los programas dirigidos a madres gestantes y niños en riesgo.

Estrategias que aportan a las cifras

Entre estas estrategias se encuentran Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer y Buen Comienzo 365, que garantiza la entrega de paquetes alimentarios a los hogares. En total, entre madres gestantes y niños con prevalencia de desnutrición, el Distrito reporta una atención directa a unas 18.000 personas.

Durante la presentación, la administración mostró parte de los complementos nutricionales que se están entregando: leche formulada para madres gestantes con riesgo, y productos dirigidos a niños de 12 a 59 meses. “Toda esta alimentación le está llegando a los menores entre los cero y los cinco años”, dijo el alcalde, destacando que el seguimiento se articula con el sistema de salud.

Gutiérrez aseguró que la recuperación del programa Buen Comienzo incluye mejoras en la alimentación, el componente pedagógico y en las condiciones laborales en los jardines infantiles. También señaló que, durante las vacaciones de diciembre, los menores con baja talla o bajo peso recibirán paquetes alimentarios y elementos lúdicos para continuar actividades en casa.

Finalmente, el gobierno local resaltó que programas complementarios como Cero Hambre, los bonos alimentarios y el sistema de redistribución de alimentos han permitido atender hogares vulnerables y evitar desperdicios, con más de cinco millones de raciones servidas según el reporte oficial.