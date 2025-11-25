Medellín abre su temporada decembrina con un Plan Navidad renovado y 412 vendedores autorizados

Medellín, Antioquia

La Administración Distrital activó oficialmente el Plan Navidad 2025, una estrategia con la que se busca ordenar la actividad económica de la temporada decembrina y ofrecer espacios regulados tanto para vendedores informales como para visitantes. Este año, el proceso dejó 412 vendedores autorizados, seleccionados mediante un sorteo público acompañado por la Personería Distrital, al que se presentaron 532 aspirantes.

Para esta edición fueron instaladas 350 estructuras autorizadas, entre ellas 170 toldos y 180 módulos gastronómicos ubicados en Parques del Río y la Avenida del Río, que solo podrán operar a partir del encendido oficial del alumbrado navideño.

El procedimiento se desarrolló entre el 6 y el 27 de octubre e incluyó convocatoria pública. Entre los participantes estuvieron artistas callejeros apoyados por la Secretaría de Cultura.

“En el sorteo realizado el 27 de octubre, resultaron 412 ganadores. Entre ellos destacamos 60 artistas callejeros, 24 artesanos, 14 integrantes de comunidades indígenas y dos fotógrafos del corredor de alumbrados.”, afirmó el subsecretario de Espacio Público, David Ramírez.

En años anteriores, la temporada decembrina registraba ventas sin permiso, ocupaciones indebidas y conflictos por falta de regulación. Con el modelo preventivo adoptado por la ciudad, se busca evitar afectaciones a la movilidad, la seguridad y la convivencia.

Hasta el momento, 383 vendedores ya recibieron su resolución; los restantes deberán acercarse en los próximos días para formalizar su participación. La entrega de módulos y toldos comenzó el 24 de noviembre de manera organizada por corredores y grupos.

Ningún puesto podrá iniciar actividades antes del encendido oficial de los alumbrados, y durante diciembre la Secretaría de Seguridad y Convivencia mantendrá presencia operativa para supervisar el cumplimiento de las normas y acompañar a los participantes autorizados.