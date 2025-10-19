Federación de Cafeteros pide preservar lazos con Estados Unidos, su mayor comprador histórico

“Durante décadas, Estados Unidos ha sido, es y debe seguir siendo el principal mercado del café colombiano”, afirmó en su cuenta de X Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, FNC, tras la reciente controversia diplomática entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Lea también: Gremios económicos reaccionan a decisión del Gobierno Trump: piden usar canales diplomáticos

Bahamón aseguró que la diplomacia comercial es también una manera de proteger a los colombianos, y enfatizó que las diferencias entre ambos gobiernos deben resolverse con diálogo, responsabilidad y prudencia, en favor del sector caficultor, que durante más de un siglo ha sostenido sólidas relaciones con los mercados internacionales.

Le puede interesar: Producción cafetera en Colombia alcanza cifra récord en 2024: 13,99 millones de sacos

Con una participación cercana al 20% en las importaciones de grano verde, Colombia es un importante abastecedor de café para el mercado estadounidense.