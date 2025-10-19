Federación de Cafeteros pide preservar lazos con Estados Unidos, su mayor comprador histórico
El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón Jaramillo, enfatizó en que la diplomacia comercial es una manera de proteger a los colombianos.
“Durante décadas, Estados Unidos ha sido, es y debe seguir siendo el principal mercado del café colombiano”, afirmó en su cuenta de X Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, FNC, tras la reciente controversia diplomática entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro.
Bahamón aseguró que la diplomacia comercial es también una manera de proteger a los colombianos, y enfatizó que las diferencias entre ambos gobiernos deben resolverse con diálogo, responsabilidad y prudencia, en favor del sector caficultor, que durante más de un siglo ha sostenido sólidas relaciones con los mercados internacionales.
Con una participación cercana al 20% en las importaciones de grano verde, Colombia es un importante abastecedor de café para el mercado estadounidense.