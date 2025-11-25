Filipe Luis tendría nuevos planes con Jorge Carrascal para la definición del Campeonato Brasilero

Filipe Luis, entrenador de Flamnego y Jorge Carrascal de Selección Colombia y flamengo / Getty Images.

El mediocampista con pasado en Dinamo y CSKA de Moscú, River Plate, entre otros, Jorge Carrascal, se adapta de la mejor manera al fútbol brasilero con Flamengo, donde registra 3 goles y 4 asistencias en 18 participaciones, repartidas en 877′ minutos en cancha desde su llegada a mitad del 2025.

El técnico Filipe Luis considera al cartagenero de 27 años pieza clave en el funcionamiento del equipo, lo ha alineado en la nómina titular para los partidos más decisivos de la temporada, y ha declarado en semanas previas:

“Da libertad al equipo, limpia jugadas, tiene una visión excelente y conecta con sus compañeros”, aseguró hace dos meses

Flamengo y Atlético Mineiro chocan en duelo clave

El vibrante encuentro por la fecha 36 del Campeonato Brasilero puede dejar al ‘Mengão’ campeón con 2 jornadas de antelación. Solo debe vencer al nuevo subcampeón de la Copa Sudamericana 2025 y esperar que Gremio gane los tres puntos frente a Palmeiras, de manera simultánea.

Los partidos están programados para el martes 25 de noviembre a partir de las 7:30 pm (hora Colombia).

El nuevo plan de Filipe Luis con Jorge Carrascal

De acuerdo con el medio brasileño, Globo, “se espera que Filipe opte por un equipo más mixto. Además de la final contra Palmeiras en Lima, el entrenador también ha tenido poco tiempo de descanso desde la victoria sobre Bragantino el sábado en el Maracaná. Jugadores como Alex Sandro y Arrascaeta tienden a sufrir más los efectos del calendario, al igual que Jorginho, quien acaba de regresar de una lesión”, informó el diario deportivo.

Adicionalmente, esta sería la titular que colocará el técnico en el siguiente encuentro:

Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira y Ayrton Lucas; Pulgar, Everton Araújo (Jorginho, suplente) y Arrascaeta (Carrascal, suplente); Luiz Araújo, Plata y Samuel Lino (Everton Cebolinha).

En caso de que este rumor sea cierto, el colombiano saldrá del esquema titular de su equipo, donde viene demostrando su calidad con rendimiento, goles y buenas participaciones.

Esta hipótesis surgió a raíz de la final de Copa Libertadores ante Palmeiras, el sábado 29 de noviembre desde las 4:00 pm (hora Colombia), en el Estadio Monumental de Lima, en Perú.