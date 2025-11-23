Jorge Carrascal sobre la final de la Copa Libertadores: “Es una revancha para mí”

Jorge Carrascal ya palpita lo que será la final de la Copa Libertadores del próximo sábado 29 de noviembre, cuando su equipo, Flamengo, se mida a Palmeiras en el Estadio Nacional de Lima, en Perú.

El volante cartagenero llega en un gran momento a este duelo, habiéndose hecho con un lugar en uno de los clubes más grandes del continente, que actualmente lidera el campeonato brasileño.

El colombiano fue fundamental para que el equipo dirigido por Filipe Luís accediera hasta esta instancia, anotando el único gol con el que el Mengao derrotó 1-0 a Racing en la serie de semifinales.

La final, una revancha para Carrascal

Sin ningún reparo, Jorge Carrascal aseguró, en diálogo con las redes de la Copa Libertadores, que esta final es una revancha para él, teniendo en cuenta que se perdió la de 2019 cuando estaba en River, disputada también en Lima, por una gripa.

“Había tenido la oportunidad de haber jugado antes con River una final, no pude jugar por circunstancias, estuve enfermo. Esto es una revancha para mí, personal”, mencionó el colombiano.

Al respecto añadió: “Cuando tuvimos el 2019 con River, que perdimos precisamente con Flamengo, nosotros veníamos preparándonos bien, yo también estaba muy enfocado y me cayó un resfriado, me puso mal. Es algo mío personal y la idea es sacarme la espinita que tengo de ganar una Libertadores”.

Por otro lado, le dio el valor al título y al certamen, destacando lo que representa para el continente: “La Libertadores en Latinoamérica, Sudamérica, significa mucho. Es una pasión, algo que nos mueve y poder conseguirla es un logro súper grande”.

🇨🇴🎙️ Jorge Carrascal e uma nova chance de #GloriaEterna, agora do lado do @Flamengo... pic.twitter.com/CexNBbBEE1 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 22, 2025

Números de Jorge Carrascal en Flamengo

Jorge Carrascal ha disputado 18 partidos con Flamengo en la presente temporada entre Liga y Copa Libertadores, registrando tres anotaciones y cuatro asistencias.