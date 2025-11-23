Dayro Moreno se coronó como máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025: Así quedó la disputa

Dayro Moreno celebra un gol en el partido de vuelta ante Huracán por los octavos de final de la Copa Sudamericana. FOTO: ALEJANDRO PAGNI/AFP vía Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Este sábado concluyó la edición 2025 de la Copa Sudamericana, certamen que se definió en Asunción y en donde se coronó Lanús de Argentina, empatando 0-0 con Atlético Mineiro, a quien superó en los lanzamientos desde el punto penalti 5-4.

Con la terminación del certamen, Dayro Moreno, a sus 40 años, se consagró como máximo anotador de la competencia, gracias a su gran desempeño a lo largo del torneo con el Once Caldas.

Dayro convirtió 10 goles en 13 partidos disputados con el cuadro colombiano, siendo pieza clave para que el club de Manizales llegara hasta los cuartos de final del torneo, donde fue eliminado por Independiente del Valle en los penaltis, tras haberlo derrotado 0-2 en la ida en Ecuador.

El delantero tolimense se quedó con el Botín de Oro con una amplia diferencia sobre su principal perseguidor, el panameño Ismael Díaz, de la Universidad Católica de Ecuador, quien convirtió 6 tantos; mientras que el venezolano Junior Paredes, de Academia Puerto Cabello de su país, anotó cinco goles.

Tabla de goleadores Copa Sudamericana 2025

1) Dayro Moreno (Once Caldas): 10 Goles

2) Ismael Díaz (U Católica de Ecuador): 6 Goles

3) Junior Paredes (Academia Puerto Cabello): 5 Goles

3) Gaspar Gentile (Cienciano/Alianza Lima): 5 Goles

3) Pablo Vegetti (Vasco da Gama): 5 Goles

Dayro Moreno emula lo hecho en su momento por jugadores como Ricardo Ciliano (Millonarios-2007), Wilson Morelo (Santa Fe-2015) y Nicolás Benedetti (Deportivo Cali-2018), quienes también fueron goleadores de la Sudamericana. Eso sí, ninguno de ellos, con tal cantidad de goles marcados como el tolimense.