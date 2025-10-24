Con Jeison Medina, Liga de Quito golea a Palmeiras en Copa Libertadores

Se llevó a cabo el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores entre Liga de Quito de Ecuador y Palmeiras de Brasil, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El colombiano Jeison Medina fue titular en el conjunto ecuatoriano.

Ligo venció 3-0 a Palmeiras, gracias al doblete de Gabriel Villamíl (16′) (45+2′) y al gol de Lisandro Alzugaray desde el punto penal al minuto 27′. El delantero colombiano tuvo una destacada actuación, disputando 89 minutos antes de ser sustituido por Michael Estrada, quien jugó los cinco minutos de reposición.

Con este resultado, el equipo ecuatoriano se ilusiona con llegar a la final de la Copa Libertadores, pues aprovechó su localía para tomar una importante ventaja que buscará mantener en Brasil. Sin embargo, LDU tendrá una baja para el partido de vuelta, ya que no podrá contar con la presencia de Bryan Ramírez, quien fue expulsado al minuto 90+6′.

Cabe mencionar que el partido de vuelta se disputará el próximo jueves 30 de octubre a partir de las 7:30 de la noche (hora Colombia), en el estadio Allianz Parque. De este compromiso saldrá el segundo finalista del torneo, pues el primero se definirá el miércoles entre Racing de Argentina y Flamengo de Brasil.