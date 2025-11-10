Flamengo empeora la crisis del Santos: vea el golazo de Jorge Carrascal en la Liga de Brasil. (Photo by Daniel Castelo Branco/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

¡Jorge Carrascal sigue brillando en Brasil! El volante colombiano celebró este domingo 9 de noviembre en la sufrida victoria 3-2 de su equipo, Flamengo, sobre el Santos de Neymar.

Con este resultado, el equipo de Río de Janeiro se mantiene en la lucha por el título liguero con Palmeiras, mientras que el Peixe sigue penando en los puestos de descenso.

Venceu e saiu como melhor em campo no encontro de moicanos!



Carrascal, o #CraqueDaTorcida! https://t.co/dShoEI3WOX pic.twitter.com/0ZiByGdvtj — Flamengo (@Flamengo) November 10, 2025

Vea el golazo de Jorge Carrascal en la Liga de Brasil

Tras los goles de Léo Pereira, del colombiano Jorge Carrascal y de Bruno Henrique en lo que parecía sería una nueva goleada del conjunto carioca, Santos descontó con anotaciones de Gabriel Bontempo y del argentino Lautaro Díaz en los últimos cinco minutos.

Vea acá el golazo de Carrascal:

Victoria importantísima del Flamengo, que es segundo en la clasificación del Brasileirao con 68 puntos y finalista de la Copa Libertadores (se medirá con Palmeiras). Entretanto, la derrota hundió aún más al Santos entre los últimos cuatro de la clasificación, que son castigados con el descenso, cuando solo faltan cinco jornadas para el final de la Liga.

Polémicas de Neymar en el cierre del partido

Sin mostrar mucho en el partido, Neymar terminó protagonizando dos polémicas fuera de la cancha.

La primera por las declaraciones que concedió en el intervalo, cuando acusó al árbitro Sávio Pereira Sampaio de ser un pésimo referí, además de “arrogante”, y de haberle mostrado una amarilla luego de haberlo “amenazado” para que no se le acercara.

La otra polémica se dio al ser sustituido por el técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Tras dejar evidente su enojo por la sustitución, Neymar ni llegó a dirigirse al banquillo para presenciar el resto del partido con sus compañeros, sino que se fue directamente a los vestuarios.