DT de Flamengo elogia a Jorge Carrascal tras su gol en Libertadores: “Fue el jugador del partido”

Jorge Carrascal fue la gran figura en la agónica victoria del Flamengo 1-0 sobre Racing de Avellaneda, en el juego de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El volante cartagenero convirtió el único gol del partido.

Carrascal respondió con creces a la confianza que recibió de parte del técnico Filipe Luís, quien lo alineó como titular para este compromiso en el estadio Maracaná. El volante cartagenero permaneció en el campo de juego los 90 minutos.

El gol del colombiano llegó a los 88 minutos, tras una gran asistencia del colombiano a Bruno Henrique, quien no pudo vencer al portero Facundo Cambeses, el volante de 27 años cazó el rebote y definió mordido, enviando, con suspenso, la pelota al fondo de la red.

🎥😅 Con suspenso... El gol de Jorge Carrascal para @Flamengo desde el campo de juego del Maracaná.#Libertadores #GloriaEterna pic.twitter.com/xHvnwcf3mM — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2025

¿Qué dijo el DT del Flamengo sobre Jorge Carrascal?

Al final del partido, Filipe Luís dedicó grandes elogios a Jorge Carrascal, de quien destacó su evolución desde su llegada al club, explicó su titularidad y lo calificó como “el jugador del partido”.

¿Por qué fue titular?

“Primero, porque encajaba perfectamente con mi plan de juego, donde podíamos perjudicar la defensa del Racing, y la posición de Carrascal se veía muy afectada en la primera parte. Y considerando también una posible sustitución en la segunda parte, para que Lino jugara con el lateral más cansado, con el partido más abierto, creo que esta estrategia funcionaría mejor. Opté por esta opción, Carrascal. Todos conocemos su calidad y que juega en las cuatro posiciones de ataque, y está en un gran momento. Y nos alegra ver jugadores en gran forma en el campo”.

¿Por qué lo mantuvo en el campo?

“Bruno sustituyó a Arrascaeta en el mediocampo, y para dar entrada a Michael, ya tenía a Plata en la banda derecha y no quería sacar al mejor jugador del partido, Carrascal. Para que Michael entrara, habría tenido que sacar a Carrascal. Michael, sí, lo está haciendo muy bien, y al final, tomo mis decisiones basándome en lo que es mejor para el equipo. Hoy fue Bruno, mañana o en el partido contra Fortaleza, quién sabe, podría ser Michael”.

La evolución de Jorge Carrascal

“Flamengo busca jugadores de alta calidad, jugadores que sean diferentes con el balón, que sepan lo que hacen. Pero lo que más me alegra de Carrascal es que ha mejorado aún más desde que llegó a Rusia. Su capacidad de decisión en el último tercio del campo, cerca del área, lo hace aún más letal. No sé si alguna vez ha sido tan creativo y decisivo cerca del área a estas alturas de su carrera; eso es lo que más me alegra de su desarrollo. Pero este jugador que trajo Flamengo estaba bien estudiado, y conocíamos su calidad cuando lo buscamos”.