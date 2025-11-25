COLOMBIAR lanza su segunda temporada: esta es una nueva forma de narrar el turismo en el país

La segunda temporada de Colombiar, el docureality que transformó la forma de narrar el turismo en Colombia, ya está al aire.

El programa, impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y Canal Trece, estrenó su nueva edición “Colombiar 4 Generaciones” este 24 de noviembre a las 8:30 p.m. a través de los siete canales regionales del país

Esta versión reúne a 14 participantes entre los 18 y 60 años, seleccionados entre más de 3.000 inscritos a la convocatoria nacional. Organizados en siete duplas, recorrerán más de 20 departamentos y vivirán 63 experiencias turísticas que mostrarán la diversidad del “País de la Belleza”.

Un formato para unir generaciones y regiones

Según el comunicado oficial, la selección se realizó entre septiembre y octubre mediante una convocatoria pública, audiciones presenciales en Bogotá y entrevistas virtuales que permitieron incluir perfiles de zonas apartadas. Las duplas representan distintas generaciones y regiones, reafirmando el enfoque del proyecto: conectar territorios, culturas y miradas diversas de Colombia.

Durante 25 capítulos, el programa combinará televisión, contenidos digitales, música original y activaciones en territorio.

Jamie Bula, líder digital de Canal Trece, destacó que Colombiar es una de las apuestas más grandes de la televisión pública por su capacidad de llegar a todo el territorio nacional y representar a regiones que suelen estar por fuera de las pantallas.

“Es un docureality de 25 capítulos donde 14 colombiajeros vivirán más de 63 experiencias. Para Canal Trece es fundamental porque nuestra señal llega a departamentos apartados y queremos que esas regiones también se vean representadas. Colombiar demuestra que, pese a nuestras diferencias generacionales y regionales, somos un solo país diverso y con una cultura riquísima”, afirmó.

Bula explicó que la primera temporada motivó a ampliar la convocatoria, pues adultos y jóvenes pidieron participar. De ahí nació la versión 4 Generaciones, concebida como un proyecto transmedia que expande sus relatos a televisión, web y redes sociales.

Sobre el proceso de casting, detalló que recorrieron ciudades principales, realizaron convocatoria en redes y recibieron más de 3.000 postulaciones:

“Fue un proceso arduo. Llegaron perfiles de Providencia, Cali, Bogotá, Guainía y muchas otras regiones. Hoy tenemos 14 colombiajeros emocionados por mostrar este País de la Belleza”.

Una apuesta conjunta para mostrar el mejor rostro del país

Juan Manuel Buelvas, director del proyecto, explicó que esta iniciativa nació del trabajo conjunto entre Canal Trece, Fontur, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la productora La Tierra Producciones.

“Estamos lanzando la segunda temporada de un reality construido entre todas las entidades. Ya salió el primer capítulo y estamos presentando el proyecto a los medios para que el país conozca esta iniciativa que viaja por Colombia mostrando sus destinos imperdibles”, dijo Buelvas.

Sobre la esencia del formato, agregó:

“Queremos alejarnos del reality tradicional lleno de celebridades. Aquí los protagonistas son colombianos comunes que viajan, hacen amistad y nos muestran lo mejor del país. No buscamos el conflicto, sino resaltar los valores y la belleza de Colombia”.

El programa también se transmitirá por Telepacífico, Telecaribe, Telecafé, Teleantioquia, Teleislas, TRO y Canal Trece.

La gran final está programada para el 18 de diciembre en Santa Marta.

Con su primera temporada reconocida en premios India Catalina y en Los Ángeles, Colombiar regresa como un proyecto que combina turismo, narrativas innovadoras y participación ciudadana.