Viernes 21 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gobernación del Quindío lideró el Consejo Departamental de Seguridad Turística, un espacio de planificación que reunió a todas las entidades responsables de garantizar un destino seguro y ordenado durante la próxima temporada de vacaciones de fin de año. La jornada permitió revisar los escenarios de riesgo y coordinar de manera anticipada las acciones que protegen, tanto a propios como a quienes visitan el departamento.

Este trabajo articulado permitió actualizar los planes de contingencia, definir rutas de apoyo interinstitucional y proyectar estrategias para atender el incremento de visitantes que históricamente recibe el Quindío en fin de año. La vocación turística del departamento exige una coordinación permanente, y por ello el Consejo se consolidó como un espacio esencial para anticiparse a los retos propios de la temporada alta.

Juana Camila Gómez Zamorano, secretaria de Turismo, Industria y Comercio. “Con este ejercicio de planificación, el Gobierno seccional reafirma su propósito de promover un turismo legal, seguro y sostenible, asegurando que el Quindío siga siendo un destino confiable, preparado y acogedor para quienes eligen sus paisajes, su cultura y su oferta turística para descansar y disfrutar en las fiestas de fin de año”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Agencia Nacional de Seguridad Vial lideró en el parque de la vida en Armenia la conmemoración de las víctimas en siniestros viales en Colombia

Con el lema “Palpitamos por la vida” la Agencia rindió homenaje a las víctimas del siniestro vial en el puente Helicoidal en Calarcá donde murieron 10 estudiantes docentes y administrativos de la universidad Von Humboldt.

Cada uno de los familiares sembraron una planta en uno de los Jardines del parque donde fue ubicada una placa con los nombres de los fallecidos en un acto cargado de lágrimas, llanto, dolor y con el mensaje de que estos siniestros viales no se vuelvan a presentar.

Los familiares llamaron la atención porque luego de seis meses de este fatal accidente no saben nada de la investigación, pero lo más grave es que no se ha hecho ninguna mejora a la situación del puente helicoidal donde se siguen presentados accidentes de tránsito

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial advierten sobre el incremento de los muertos en accidentes de tránsito van más de 7.000 en lo corrido del año

De acuerdo con las cifras del observatorio de la entidad, 6.407 fueron los muertos en accidentes de tránsito en el año 2024 y para este año ya son 7.040 con un incremento de 333.

Al respecto el director del observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Rubiel de Jesús Zuleta manifestó que han venido en aumento, sin embargo, el objetivo es que en los dos meses que restan del año los conductores tengan un mejor comportamiento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Explicó que en Armenia tienen un aumento de 20 casos más que el año pasado por eso es clave reforzar los controles por parte de las autoridades y los conductores acatar las normas a cabalidad.

En cuanto a las cifras que arroja el observatorio sobre los muertos en accidentes de Tránsito en lo corrido del año, 4.436 son motociclistas, 1.532 peatones, 153 conductores de transporte de carga y 301 ciclistas.

En ese mismo sentido el funcionario dio a conocer que los motociclistas representan el 80% de la siniestralidad vial en el país. Señaló que se ven involucrados ya sea por imprudencias propias de ellos o por otros factores en los cuales se ven altamente expuestos. También dijo que un factor de riesgo son las lluvias ya que las condiciones viales por eso el llamado a la prudencia en la conducción.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Reconoció que uno de los casos más recientes que generó un gran impacto tiene que ver con el accidente en el puente Helicoidal en mayo de este año que dejó 10 muertos por eso sus familias fueron protagonistas en el acto.

Fue claro que como entidad no les compete el tema de investigación del hecho, sin embargo, dijo que están llamados a acompañar a las autoridades de tránsito para que este tipo de hechos no sigan sucediendo en las vías del departamento.

En cuanto a víctimas mortales en siniestros viales en el departamento, el observatorio arroja que van 113 en el transcurso de este año y que en el 2024 fueron 93.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A principios de diciembre se daría inicio al proyecto de modernización de los semáforos en Armenia

Y es que urge la intervención en la red semafórica de la ciudad puesto que son constantes las dificultades respecto al correcto funcionamiento.

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño informó que se han presentado inconvenientes en los semáforos del norte de la ciudad debido a unas intervenciones que vienen desarrollando desde la empresa de energía del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, manifestó que los semáforos en el sector del barrio La milagrosa llevan una semana presentando fallas por hurto de cableado que es una problemática constante en el municipio.

Enfatizó que ya están coordinando con la EDEQ para llevar a cabo la reposición de cableado en la carrera 18 con calle 21 y en el de La Milagrosa es un daño con una de las tarjetas controladoras. También indicó que están próximos a adjudicar el proyecto de modernización de semáforos para que a principios de diciembre inicien con el proceso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío lanzan campaña en contra del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados, las autoridades advierten que la región es receptora de quienes han padecido el flagelo

En efecto la campaña se denomina ‘Que no recluten tus sueños’ que busca prevenir el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El teniente coronel Eliecer Suárez Sánchez, jefe estado mayor y segundo comandante de la octava brigada del Ejército informó es una campaña institucional a través del ministerio de Defensa para sensibilizar a la población para no reclutar menores.

Sostuvo que por fortuna en el departamento del Quindío el panorama es satisfactorio en materia de seguridad en comparación a otras zonas del país, sin embargo, intensifican las labores operativas para evitar la presencia de grupos armados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Aseguró que en la región 21 menores de edad han sido desvinculados del reclutamiento forzado entre esos uno de la estructura ELN, otro de Grupos Armados Organizados Residuales y el resto de delincuencia común. Explicó que estos últimos lo que pretenden es aprovecharse de los menores para vincularlos a las acciones delictivas como el transporte de drogas.

Por su parte, la directora encargada del ICBF regional Quindío Alexandra Candelo aplaudió este tipo de campañas que van enfocadas a la protección de los menores de edad.

La funcionaria reconoció que el departamento es receptor, es decir, desde la entidad atienden a los niños que el Ejército logra desvincular del conflicto armado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El ICBF en el Quindío reconoció que deben reforzar las medidas de seguridad para evitar los intentos de fuga en el centro del menor infractor

A raíz de los casos que se han presentado en lo corrido del año en el centro de atención especial CAE La Primavera del municipio de Montenegro donde los menores infractores intentan evadirse, la directora encargada del ICBF Regional Quindío Alexandra Candelo fue clara que deben intensificar las medidas para prevenir estos hechos.

Enfatizó que el tema de infraestructura es álgido y por eso deben generar mayores intervenciones puesto que ya incluso se han dado inversiones por parte de los entes territoriales. Reconoció que los menores al estar privados de su libertad y el no poder consumir las sustancias psicoactivas les genera ansiedad por lo que optan por fugarse para lograr satisfacer su necesidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia advierten que la ingesta de licor es uno de los factores de riesgo en el uso de la pólvora

En efecto ya se acerca la temporada decembrina y con ella el uso de la pólvora por eso las autoridades articulan esfuerzos para evitar los quemados.

El coordinador de la oficina municipal de gestión del riesgo de la ciudad, Omgerd Javier Vélez recordó que para Armenia está prohibido el uso de la pólvora para la parte comunitaria ya que solo está permitido en eventos y por expertos. Destacó que es fundamental realizar las denuncias correspondientes para que la Policía logre intervenir oportunamente.

Respecto a que la mayoría de los quemados con pólvora el año pasado eran mayores de edad, advirtió que la mezcla del licor y pólvora es sumamente compleja por eso es fundamental generar las medidas de prevención para contener las emergencias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Indignación en el municipio de Quimbaya en el Quindío por el desplome de un caballo carretillero debido al cansancio por el peso que cargaba, la policía de carabineros del Quindío rescató el equino y fue llevado para valorización, asociaciones animalistas reiteraron el llamado a la alcaldía para que realice el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia avanza de manera significativa la ejecución del proyecto de rehabilitación vial 12K, la obra alcanza un 45,72% de ejecución, correspondiente a un valor ejecutado de 7.897 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con el objetivo de optimizar y mejorar la infraestructura para el abastecimiento de agua potable en la ciudad, Empresas Públicas de Armenia ha realizado la instalación y reposición de 40 válvulas en el sistema de acueducto, acciones que permiten garantizar la continuidad, cantidad y calidad en la prestación del servicio para los más de 125 mil usuarios que tiene actualmente la entidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia avanza en una campaña de sensibilización orientada a fortalecer la cultura ciudadana alrededor de la correcta disposición de los residuos sólidos y el compromiso de recoger los desechos de las mascotas. La estrategia incluye la instalación masiva de avisos en diferentes zonas de la ciudad puntos estratégicos que invitan a los habitantes a adoptar hábitos responsables para mantener una ciudad más limpia y ordenada.

Hasta la fecha, con esta campaña se han instalado más de 400 avisos en casi 100 barrios del municipio, en parques, zonas residenciales, vías principales y áreas de alto flujo de personas. Estos elementos visuales buscan generar recordación permanente y promover comportamientos ciudadanos que contribuyan al cuidado del entorno.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Colegio Comfenalco Quindío volvió a destacar a nivel nacional al ubicarse dentro del 1% de las mejores instituciones educativas del país, en un ejercicio donde participan más de 12.700 planteles públicos y privados de calendario A y B, según la medición consolidada de las Pruebas Saber 11 del Icfes para 2025 y la clasificación de colegios de Milton Ochoa.

De acuerdo con los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 11°, el Colegio Comfenalco Quindío se posicionó entre los 100 mejores del país en calendario A, ocupando el puesto 85 a nivel nacional, y alcanzando simultáneamente el segundo lugar en los rankings municipal y departamental.

Asimismo, según el análisis del experto académico Milton Ochoa, la institución figura entre las 120 mejores del país cuando se integran los calendarios A y B, al ser ubicada como tercero en el Quindío y en Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Los muros de escalada ubicados en las inmediaciones del estadio Centenario, obra impulsada por el Gobierno Departamental, serán el escenario que recibirá la Copa Panamericana de Escalada, programada del 22 al 27 de noviembre de 2025. Con este certamen, Armenia ingresa de manera formal al circuito continental de una disciplina en expansión.

La presidenta de la Federación Colombiana de Escalada Deportiva, Lizette Manrique, dio a conocer que al Quindío llegarán 200 atletas provenientes de 12 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Bolivia, Costa Rica, Puerto Rico, Chile, Argentina y Colombia. El acto inaugural se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre a la una y media de la tarde, iniciando las competencias en velocidad, bloque y dificultad.

Con el respaldo de Indeportes Quindío, los deportistas Yuliana Pantoja y Juan Diego Yepes representarán al departamento en la World Cup de Mayores de Patinaje, evento que reunirá en China a los 17 mejores patinadores de cada continente