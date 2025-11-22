Playa Blanca abrirá todos los días con enfoque de turismo responsable

Corpoboyacá anunció que Playa Blanca, en el Lago de Tota, abrirá sus puertas todos los días a partir del 18 de noviembre, manteniendo el modelo de manejo responsable implementado desde 2024. La medida permitirá recibir visitantes de manera permanente, siempre bajo criterios de conservación y control de capacidad de carga para proteger este ecosistema estratégico de Boyacá.

PLAYA BLANCA Ampliar

Para ingresar, los turistas deberán realizar una reserva gratuita en el portal de Corpoboyacá, requisito indispensable para garantizar recorridos seguros y ordenados por los senderos autorizados. La entidad destacó que la experiencia turística continúa enfocada en fortalecer la economía y la identidad de las comunidades de Tota, Cuítiva y Aquitania, que encuentran en este destino una oportunidad para compartir su cultura y conocimiento del territorio.

FOTO | CORPOBOYACÁ Ampliar

Playa Blanca mantiene además su sello Ecofriendly, consolidándose como un laboratorio de turismo responsable donde guías locales acompañan a los visitantes en una narración sobre la riqueza natural y la importancia de la preservación. Con esta apertura diaria, Boyacá celebra la continuidad de un espacio único en el país, donde la belleza del Lago de Tota y el compromiso ambiental se unen en una experiencia regenerativa.