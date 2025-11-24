Lanzaron el Circuito de Turismo Musical de Macondo del Gran Caribe Colombiano

Cartagena

Aprovechando la celebración del día Internacional de la Música, la Corporación Regional de Turismo del Gran Caribe (CORPRETUR) presentó la iniciativa del circuito de Turismo Musical de Macondo del Gran Caribe Colombiano.

El proyecto empezó a tomar forma en los Pueblos Musicales del sur del departamento de la Guajira y ahora se proyectará como una Ruta Multidestino Regional uniendo a más de 20 municipios de 8 departamentos de esta gran región de Colombia.

Así lo explicó desde Cartagena, el Director Ejecutivo de CORPRETUR Jesús Amador luego de su reciente visita a varios municipios del departamento del Cesar y del sur de la Guajira dónde conversó con algunos alcaldes, representantes gubernamentales, empresarios, operadores turísticos y artistas.

Todos coincidieron en que “el Caribe Colombiano es la región del país que más sobresale a nivel mundial por el inmenso talento de sus artistas, algo que debemos aprovechar como una ventaja comparativa y es una potencia musical a nivel internacional, pero las fronteras imaginarias que nos separan, los individualismos y la desarticulación regional, nos ha impedido aprovechar al máximo esta importante ventaja”.

Explicó que por esta razón CORPRETUR diseña un producto turístico Multidestino que podrán recorrer los turistas nacionales y extranjeros reviviendo todas estas letras musicales en un circuito de aproximadamente ocho días, con relatos que posicionará al Gran Caribe Colombiano en el imaginario cultural del mundo, utilizando los mensajes que inspiraron la música de la tierra del olvido con sus particulares paisajes y costumbres vallenatas que nacen de la Guajira, el Cesar y Magdalena, pero también visibilizando las cumbias que imitan los cantos de los pájaros de las serranías de los montes de María en Bolívar y Sucre.

También se incluyen los porros y la música de gaitas y tamboras que hablan de los árboles, los ríos del Atlántico o los paisajes y cantos campesinos de las tierras sabaneras de Córdoba; así como la música de tambores africanos y lamentos cantados por las mujeres bullerengueras de nuestras comunidades afrodescendientes del centro de Bolívar y el Urabá costeño.

El director de CORPRETUR resaltó también que “el Caribe tiene otra gran ventaja competitiva por ser un territorio donde se realizan más de 50 festivales musicales en el año, eventos que mueven muchos visitantes y grandes aportes del sector público y privado que si se articulan regionalmente con otras experiencias culturales como las rutas gastronómicas, artesanales y de turismo sostenible en los diversos territorios del Gran Caribe en conjunto, podrían atraer no solo al público nacional sino también a miles de asistentes de diversos nichos para aumentar el número de turistas con circuitos de más 7 días de permanencia en toda la región”.

Jesús Amador agradeció la invitación de Ernesto Orozco Durán, alcalde de Valledupar, el apoyo y acompañamiento de Andrés Murillo y Raúl Alejandro Forero empresarios y hoteleros del Cesar y la Guajira; lo mismo que Adela Becerra de la Agencia Badillo Travel, la Fundación “Los Ojos del Alma” del Gran cantante de la música vallenata Ivo Díaz y el presidente de la “Casa Museo de Compositores”, el reconocido artista sanjuanero Roberto Calderón quienes hacen parte de los Capítulos de CORPRETUR en los departamentos del Cesar y la Guajira.