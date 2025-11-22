Hemos adelantado 25.000 requerimientos en defensa del consumidor en el eje cafetero: Superintendente

Armenia

La Superintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque confirmó que en el eje cafetero han adelantado 25.000 requerimientos en defensa del consumidor en temas de engaños, sobre costos y reclamos de salud.

La superintendencia de industria y comercio ha llegado a nuestra región a los municipios de Armenia y Circasia con esta estrategia la Súper en el territorio, en el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con Cielo Rusinque, Superintendente de visita en el departamento donde tuvo reunión con la Casa del Consumidor, conversatorio sobre avances y retos regionales fortaleciendo la protección al consumidor en el Eje Cafetero.

En Circasia cerraron la jornada de La Super En El Territorio con un conversatorio junto a pequeños empresarios, artesanos, productores y asociaciones. Escuchamos sus inquietudes y necesidades para fortalecer la economía popular y la protección al consumidor.

La Súper en el Territorio

Cielo Rusinque, Superintendente: Se trata de una apuesta que tenemos de acercar nuestra oferta institucional al territorio nacional, buscando a través de ella adelantar una campaña de pedagogía, disuasiva, pero también buscar oportunidades de articulación con las autoridades locales, municipales, con la institucionalidad que se encuentra en el territorio, pero también son oportunidades para escuchar a la ciudadanía, a las agremiaciones, a los sectores de la economía popular y hacer un mejor seguimiento y monitoreo del desempeño que está presentando los diferentes sectores comerciales del mercado y en la misma forma orientar y desplegar nuestra actividad.

¿Cuáles son los requerimientos que en la región sigue atendiendo la SIC de los derechos de los consumidores?

Cielo Rusinque, Superintendente: tuvimos información en nuestra visita en Pereira y en la ciudad de Armenia, que este año hemos adelantado más de 25000 requerimientos, ha funcionado muy bien todo este sistema del arreglo directo que tenemos que lo que hace es adelantar trámite sin tener que hacer un procedimiento particular y esas implicaciones de mutuo acuerdo se suelen resolver este tipo de conflictos que existen en la relación de consumo a favor de los consumidores con nuestra intervención.

Quejas de los consumidores

Hay algunas quejas particulares que hemos detectado en esta región en materia de acceso a los servicios de la red hotelera, prestación de servicios en materia de turismo y de los agentes que prestan esos servicios de la red hotelera.

Le puede interesar: Por compras navideñas incrementan quejas por garantías de los productos en Armenia

También en temas como telecomunicaciones, por ejemplo, algunos casos de abusos orientados a la población adulta mayor, por ejemplo, casos de suplantación, de engaño en la venta de servicios de paquetes turísticos, por ejemplo.

Entonces, visitas como estas nos permite precisamente detectar también cuando agentes económicos que ya son detectados por los ciudadanos, que de manera sistemática están presentando esta violación a los derechos laborales del consumidor y allí lo que podemos hacer es adelantar otra serie de investigaciones administrativas que van más allá del restablecimiento del interés particular individual de un demandante, sino que nos permite tomar otro tipo de medidas para la protección del interés general.

Quejas en temas de salud

La superintendente señaló “También valga decirte como esta red nacional de protección al consumidor y estas casas están integradas por personal también de otras superintendencias como el caso de la superintendencia de servicios públicos, de salud, de transporte”

Podemos resaltar que en materia de salud hay una gran afluencia, queja, reclamos, en fin, se acercan a nosotros para para que actuemos como intermediarios para que los prestadores de servicios de salud cumplan con sus obligaciones, por ejemplo, para acceder a medicamentos, a citas, etcétera

También los índices de satisfacción cuando nosotros intervenimos desde esta Red Nacional de Protección al Consumidor pues hablan de las ventajas y de que es un mecanismo que funciona, así que oportunidades como esta nos permiten incentivar a la ciudadanía, a los consumidores, a las personas que sienten que en algún momento han visto vulnerados sus derechos, en toda esta gama de servicios que protegen las entidades que componen la red.

Que se acerquen a esas casas de consumidor que están permanentemente de lunes a viernes en las cuales van a encontrar servidores, un personal capacitado, idóneo que les va a facilitar la ruta de atención que es gratuita, que es fácil, es expedita y con la cual normalmente podemos lograr el restablecimiento de sus derechos.

Cielo Rusinque, Superintendente de Industria y comercio de visita en la casa del consumidor en Armenia Foto: Cortesía Superintendencia Ampliar

Tratamiento de datos

Cielo Rusinque, Superintendente: Nosotros hemos adelantado una campaña de pedagogía, una campaña de sensibilización en cuanto a lo que implica la violación del debido tratamiento de los datos personales, en cuanto a la gravedad de que se viole la bigdata, que es un derecho fundamental y también la necesidad y la importancia de que cuando exista un indebido tratamiento de nuestros datos personales, una vez más, la necesidad de que nos formalicen esas quejas.

Nosotros hemos podido, afortunadamente, adelantar investigaciones, acciones, sanciones cuando existen agentes públicos o privados que hacen un indebido tratamiento de los datos personales o adelantar órdenes administrativas.

Además estamos trabajando en la actualidad desde el Gobierno Nacional en una iniciativa que busca adecuar y actualizar el régimen que existe en Colombia desde el 2011, porque en estos últimos años es mucho lo que se ha avanzado con el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en materia de comercio electrónico, etcétera y el régimen que en la actualidad existe, que estamos aplicando, que igual funciona hasta cierto punto, presenta una limitantes para poder efectivamente proteger esos datos personales

Para citar un ejemplo cuando se trata de agentes internacionales, en la actualidad nos queda muy difícil poder, por ejemplo, el caso de correo electrónico, que cotidianamente acceden a nuestros datos personales y pueden hacer un indebido tratamiento.

¿Qué es un indebido tratamiento?

Es usar esos datos que uno otorga con unos fines diferentes a los que yo he autorizado sean usados, por ejemplo, y eso con algunas agravantes, porque estos datos pueden ser usados para todo tipo de acciones de demandar en la que no estoy interesada, como también incluso para sistemas o redes de criminalidad, uno puede verse gravemente afectado por un caso de suplantación, etcétera, por un indebido tratamiento de datos personales.

¿Cómo explicarle a la audiencia sobre esta decisión de la integración de Tigo y Movistar?

Cielo Rusinque, la superintendente: lo primero es decir que a nuestro juicio la desinformación finalmente no ha sido tanta, si uno se pone a hacer un monitoreo general, las opiniones expertas de los conocedores de esta materia, tenemos incluso el caso de superintendentes, que valga decir no son necesariamente afines políticos que han salido a decir fue una decisión técnica, una decisión necesaria, una decisión ponderada y una decisión que va a tener buenas implicaciones en el mercado.

Nosotros partimos de una realidad es que el mercado de las telecomunicaciones en Colombia y no por una causa tribula este gobierno presentaba un único operador o un dominante que hacía que existiesen muchos desequilibrios en ese mercado.

Con esa integración lo que estamos permitiendo es que exista un segundo agente fortalecido que va lo que va a permitir unas insuficiencias o unas mayores eficiencias, digamos, que van a redundar en inversión, van a redundar en un impacto positivo en las tarifas.

Que los usuarios de telecomunicaciones vamos a poder a una gama mayor de oferta de servicios en términos de cobertura, de calidad y preservando la permanencia de los otros agentes del mercado como los operadores móviles virtuales o como este tercero que está allí también, que es WOM, que es minoritario y para ello qué hizo la superintendencia?

Porque allí es donde está la desinformación.

Si bien es cierto, autorizamos la integración, porque no había razón para negarle la medida que se nos fue demostrado en un proceso que duró muchos meses y nosotros encontramos que era una operación que podría generar beneficios, eficiencias y que podría llegar liberar el mercado, evidentemente no de manera natural, sino que con los condicionamientos que establecimos, que es esa posibilidad que tiene la superintendencia de autorizar esas integraciones o esas operaciones uno dice, “Sí, pero le exijo estas condiciones.”

¿Cuáles condiciones?

Para cada uno de los riesgos inminentes que encontramos en cuatro mercados principalmente, valga decir, analizamos 19 mercados y solamente cuatro mercados representaban un riesgo de empeoramiento en las condiciones actuales que tiene el marco de la libre competencia.

Allí tomamos unos remedios, unas condiciones que lo que van a hacer es evitar que el riesgo se materialice en detrimento de los usuarios o el retiro de los agentes competidores que lo que van es hacer es permitir que el agente nuevo integrado compita con el dominante y en esa competencia se generen mayores oportunidades y mayores beneficios para los usuarios de los consumidores.

También los lo que hicieron fue evitar que se precarice la situación de los otros agentes, los móviles virtuales o el WOM, obtuvimos producto de una larga negociación una reducción específica de las tarifas que van desde el 14% hasta el 40% por con unas diferencias cuando son operadores móviles virtuales o el caso de WOM que tiene infraestructura propia que no tienen que hacer uso de la RAM, que es esa red automática la red del roaming, nacional automático y digamos que todo tiene una justificación, todo tiene todo está valorado de manera técnica.