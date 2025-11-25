Abierta la convocatoria para participar en la versión 38 del Festival del Pastel Cartagenero

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), invita a portadores de la tradición culinaria a participar en la convocatoria para el XXXVIII Festival del Pastel Cartagenero, que seleccionará a 45 maestros pasteleros y 5 aprendices o aficionados para ser parte de este emblemático evento que se realizará en el marco de la agenda cultural de fin de año.

El festival, que se enmarca en el Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”, busca promover la salvaguardia de esta manifestación del patrimonio cultural inmaterial, fortalecer la identidad gastronómica de la ciudad y apoyar el desarrollo económico de los portadores de esta tradición.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 2 de diciembre a la 1:00 p.m. a través del portal convocatorias.ipcc.gov.co. El proceso de selección constará de dos fases: en la primera, los participantes deberán preparar una muestra de pastel en vivo ante un comité evaluador, donde se calificarán criterios como sabor y uso de ingredientes tradicionales, técnicas de preparación, presentación del producto y manipulación de alimentos.

Los ganadores de los primeros tres lugares en la edición 2024 del festival tendrán acceso directo a esta convocatoria, aunque deberán formalizar su inscripción y documentación.

“Este año el Festival del Pastel Cartagenero se realizará en la Plaza de Variedades del Parque Espíritu del Manglar, un espacio más amplio y adecuado, garantizando mayor comodidad y seguridad para todos. La inclusión de aprendices en esta edición refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad de esta tradición, asegurando que el saber ancestral encuentre relevo generacional”, destacó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Reconocimientos económicos

Durante el desarrollo del festival se premiará a los tres mejores pasteles:

· Primer puesto: $5.100.000

· Segundo puesto: $2.600.000

· Tercer puesto: $1.800.000

“El Festival del Pastel Cartagenero se renueva y la comodidad de cada uno de los participantes se eleva al realizarse, por primera vez, en la Plaza de Variedades del Parque Espíritu del Manglar. Esta convocatoria reconoce el trabajo de quienes mantienen viva esta tradición generación tras generación y le dan un toque de sabor a nuestro fin de año”, señaló Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Los seleccionados participarán en un festival que espera atraer a miles de cartageneros y visitantes, en un espacio que combina tradición culinaria, encuentro comunitario y promoción de la economía local.