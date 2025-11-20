Festival del Pastel 2025 será en Plaza de Variedades en el Parque Espíritu del Manglar

A menos de una semana de haber culminado las Fiestas de Independencia 2025, la Alcaldía Mayor de Cartagena ya alista todo para la Navidad y el alumbrado decembrino que se tomará todos los rincones de la ciudad. Sin embargo, una de los eventos más esperados por los cartageneros en dicha época es el Festival del Pastel.

Este tradicional evento gastronómico, el cual rescata y venera la cultura cartagenera y la identidad que representan las matronas, será liderado, como es habitual, por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

La entidad anunció que este año, de forma inédita, la versión XXXVIII del Festival del Pastel Cartagenero, un evento tan tradicional como auténtico que se realizaba el Parque Centenario, inaugurará la Plaza de Variedades en el Parque Espíritu del Manglar, el nuevo megacentro de eventos al aire libre de Cartagena, el cual acogerá también festivales como el del Frito y el del Dulce; y eventos públicos como novenas navideñas y encuentros novembrinos, entre otros.

Las obras en la Plaza de Variedades están en su fase final para que Cartagena disfrute de su nueva arena de eventos desde el próximo 15 de diciembre. Por ende, el Festival del Pastel Cartagenero arranca el 17 de diciembre y va hasta el 27 de diciembre.

“Tendremos la oportunidad no solo de disfrutar de la música maravillosa y del alumbrado, sino también de comer bien con nuestro pastel, sin hacinamiento, contratiempos o el estrés que generaban espacios reducidos donde anteriormente se realizaba este festival gastronómicos”, expuso Lucy Espinosa, directora del IPCC.

El nuevo megacentro de eventos al aire libre de Cartagena

La zona intervenida abarca 8.000 metros cuadrados, lo que permitirá una transformación urbanística de alto impacto en pleno corazón de la ciudad. Esta intervención no solo ampliará la infraestructura pública, sino que también revitalizará un entorno estratégico, cercano al Centro Histórico y con gran potencial de conexión con el caño Juan Angola.

Con una inversión de 4.900 millones de pesos, la Plaza de Variedades incluirá zonas verdes integradas, una amplia plazoleta para eventos, locales comerciales, áreas de estacionamiento, espacios sociales, así como baños públicos y camerinos. Todo esto conformará un escenario moderno, accesible y pensado para acoger con dignidad y comodidad tanto a artistas como a ciudadanos y visitantes.

El alcalde Dumek Turbay informó que la Plaza de Variedades, el nuevo megacentro de eventos al aire libre de Cartagena, hará parte de un “Nuevo Corredor Turístico y Cultural”, el cual integra escenarios como el Nuevo Chambacú y el Gran Malecón del Mar.

El mandatario expuso que el objetivo es entregarle un nuevo espacio al futuro corredor cultural y turístico que tendrá Cartagena, iniciando en Playa Azul de La Boquilla con el Gran Malecón del Mar e integrando al renovado Parque Apolo, los monumentos a Los Alcatraces y Océanos, el renovado Parque Centenario, el Baluarte de La Gente, la rehabilitación del Parque de la Comida Caribeña, el Castillo San Felipe y, por supuesto, el Parque Espíritu del Manglar y el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú.

En este nuevo megacentro de eventos culturales al aire libre que tendrá la ciudad, el Distrito transformó la cancha de tierra del Parque Espíritu del Manglar en un moderno recinto para eventos como el Festival del Dulce, el Festival del Frito, el Hay Festival, entre otros.

Al respecto, el alcalde Dumek Turbay destacó los beneficios de este proyecto: “Cartagena contará con un nuevo espacio donde se fomente la cohesión social y la integración familiar; donde los niños y jóvenes se conecten con sus entornos, en medio de un espacio público de calidad; y así pretendemos construir un tejido social para la ciudad del mañana y preservar nuestra cultura sin hacinamientos, colas y contratiempos”.

“Esperamos que esta zona revitalizada, anteriormente foco de la maleza, el abandono, el consumo de estupefacientes y para practicar actos sexuales indebidos, sea un nuevo punto de referencia para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y educativas”, resaltó Turbay.

En la misma línea, para la Alcaldía de Cartagena la nueva Plaza de Variedades generará nuevos espacios que dinamicen la economía popular y el turismo local, mediante la generación de condiciones propicias para la formalización de pequeños emprendimientos, el fortalecimiento del comercio informal organizado, y la atracción de visitantes tanto nacionales como extranjeros.

Por otro lado, la infraestructura mejorada ofrecerá nuevas oportunidades para guías turísticos, creadores culturales, vendedores de productos tradicionales y otros actores de la economía local, que podrán ofrecer recorridos por los manglares, la laguna de El Cabrero y el caño Juan Angola.

Importancia cultural del Festival del Pastel Cartagenero

El Festival del Pastel Cartagenero es uno de los eventos gastronómicos más esperados de fin de año. En él se celebra la tradición, la historia y el sabor que identifica a Cartagena. Los participantes, seleccionados mediante convocatoria pública, llegan al Parque Centenario junto a dos matronas dulceras del Distrito para conquistar los paladares de locales y visitantes.

Además, durante el festival los asistentes pueden disfrutar de presentaciones en vivo de diferentes géneros musicales, como salsa, vallenato, folclor y ritmos tradicionales de la región.

La apuesta del Distrito es que propios y visitantes puedan llegar a la Plaza de Variedades, desayunar, almorzar o cenar un pastel acompañados de buena música y del ambiente natural y fresco del lugar.