Orquesta Sinfónica de Cartagena abre convocatoria para seleccionar instrumentistas

Cartagena

El Cartagena Festival de Música celebrará sus 20 años con una edición especial, que se realizará del 4 al 12 de enero en la capital de Bolívar. El concierto de clausura tendrá como protagonistas a la Orquesta Sinfónica de Cartagena (OSC), dirigida por Paola Ávila, y al quinteto del célebre saxofonista y clarinetista cubano Paquito D’Rivera.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con miras a esa presentación, se abrió una convocatoria especial que tiene como objetivo completar la OSC para su participación en el XX Cartagena Festival de Música, en el que la agrupación además celebrará su primera década de existencia. En la convocatoria, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de noviembre, podrán participar músicos que tengan entre 14 y 30 años y que hayan sido integrantes de la Orquesta Sinfónica de Cartagena entre 2014 y 2025.

Los aspirantes deben contar con conocimientos sólidos de lectura musical y demostrar un nivel interpretativo destacado. Los instrumentos convocados son oboe, corno francés, fagot, trompeta, trombón bajo, eufonio, violín, violonchelo, contrabajo y arpa.

Además de participar en el concierto de clausura del XX Cartagena Festival de Música, los músicos seleccionados tendrán formación musical con maestros nacionales e internacionales, clases magistrales con Paquito D’Rivera y un certificado oficial como integrante de la OSC en esta edición del Festival.

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en este enlace: https://academia.fundacionsalvi.com/index.php/convocatoria-2025/Los resultados se publicarán el 28 de noviembre en la página web de la Fundación Salvi www.fundacionsalvi.com y en las redes sociales oficiales de la OSC.

Una vitrina para el talento cartagenero

La Orquesta Sinfónica de Cartagena es un proyecto social y pedagógico dirigido a jóvenes cartageneros interesados en contar con una experiencia artística musical adicional. Sus procesos formativos se convierten en una estrategia de integración para que los jóvenes encuentren espacios de desarrollo musical, así como de visibilidad en diferentes escenarios de la ciudad.

La OSC, que nació en 2016, busca dinamizar la agenda cultural y musical de la ciudad, fortaleciendo el tejido social de los distintos barrios cartageneros, vinculando el talento de nuevas generaciones.

Paquito D’Rivera, un emblema del jazz latino

Paquito D’ Rivera, ganador de 16 Grammys y Latin Grammys, y con numerosos reconocimientos por su relevancia en el jazz latino y como compositor de música clásica, nació el 4 de junio de 1948 en Marianao, La Habana, Cuba.Saxofonista, clarinetista, compositor y escritor, el ‘Paq-Man’, como se le conoce entre sus muchos amigos, colegas y admiradores, es un apasionado tanto del jazz como de la música clásica, la música brasileña, la rumba, los tangos, entre otros, y uno de los principales objetivos de su trabajo es hacer de todos esos géneros un todo integral.