Conozca los invitados internacionales a festival Buena Vida Beach en Cartagena

El festival Buena Vida Beach anuncia su line up completo, con una mezcla de DJs internacionales y locales que ambientarán las playas de Punta Canoa durante tres días de música y bienestar.

Del 2 al 4 de enero, el festival contará con la participación de Chelina Manuhutu, Frank Storm, Franky Rizardo, Ilario Alicante, Jean Pierre, Joseph Capriati, Luciano, Malóne, Marco Carola, Miguelle & Tons y Seth Troxler, quienes encabezarán un escenario donde la música se conecta con la transformación social.

A ellos se suman talentos como Amog, Benja, Collé, Franc Fala, Gustavo Ibarra, Holchin, Karretero, Renate, Alex Hoing, Juan Arenas, Lasarte, Lombard, Luisa Chimá, Mangatta, Mexes, Parini, Pepe Goitia, Rel3r, Vnus y Xotto.

Buena Vida Beach también se prepara para presentar todos los detalles de su experiencia Wellness & Fitness, con sesiones diseñadas para reconectar el cuerpo con la mente, a través de prácticas de bienestar integral. Una propuesta que complementa la programación musical y ofrece un espacio ideal para comenzar el año.

Con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, Buena Vida Beach ofrecerá tres días de experiencias únicas frente al mar, con actividades que promueven el bienestar, la sostenibilidad y la buena vibra que caracteriza al festival.