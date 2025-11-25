A Cartagena llega Buena Vida Beach 2026, un encuentro que celebra el bienestar: ¿de qué trata?

Recientemente, se anunció que junto a la Alcaldía Mayor de Cartagena y Buena Vida Beach, se llevará a cabo uno de los festivales más importantes, el cual tiene como eje central, celebrar el bienestar y la buena música.

Es así que se establece que, del 2 al 4 de enero, se celebrará en Punta Canoa, donde este lugar se convertirá en el epicentro de uno de los encuentros culturales y turísticos más relevantes del inicio de año.

Line Up internacional

Dentro de este festival, tocarán grandes artistas que ya han participado en otros eventos antes de electrónica. Es así que, la cartelera o Line Up, se estableció de la siguiente manera:

Marco Carola.

Joseph Capriati.

Seth Troxler.

Luciano.

Chelina Manuhutu.

Ilario Alicante.

Franky Rizardo.

Frank Storm.

Jean Pierre.

Malóne.

Miguelle & Tons.

The Martinez Brothers.

Por otro lado, más de 14 DJ nacionales participarán dentro del festival, conformando una curaduría que destaca tanto el talento internacional como el mejor talento colombiano y en este ámbito musical.

A su vez, el festival tiene como eje central el bienestar, puesto que, aparte de los artistas invitados que tocaran en el evento, también estarán otros participantes que hablarán y guiaran el bienestar físico y energético. Esto lo liderarán Nalini Wellbeing y Melissa Balseiro.

¿Cuáles serán las actividades?

Dentro de la organización que expuso Buena Vida Beach 2026, mostraron que dentro del 2 al 4 de enero, las actividades estarán conformadas por las siguientes actividades y dinámicas:

Música electrónica internacional y nacional

Programación de bienestar y fitness.

Gastronomía local curada.

Arte, playa y cultura.

Activaciones sostenibles.

Jornadas continuas desde la mañana hasta entrada la madrugada

Asimismo, el festival reitero que, Buena Vida Beach 2026, no solo se trata de música, sino que es un evento que integra turismo, gastronomía, cultura, innovación, bienestar y comunidad, de tal manera que, consolida a Cartagena como uno de los destinos más emblemáticos e innovadores de la región.

Por otro lado, los organizadores hicieron un énfasis especial en el cuidado ambiental, pues resaltaron que, el festival implementará la educación ambiental, el manejo de residuos, la restauración y colaboración activa con la comunidad de Punta Canoa para el buen cuidado y más.

