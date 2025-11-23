Podrían colapsar las fronteras terrestres por cancelación de vuelos a Venezuela: Sergio Paris

Luego que Estados Unidos emitiera una alerta por riesgos de seguridad en el espacio aéreo de Venezuela, lo que llevó a que la Aeronáutica Civil de Colombia les hiciera un llamado a las aerolíneas a presentar planes de contingencia y una evaluación de la situación, varios vuelos se han cancelado afectado la conectividad aérea entre ambos países.

En entrevista con Caracol Radio, el exdirector de la Aeronaútica Civil, habló de esta situación en la que afirmó que le preocupan varias situaciones adversas que se pueden presentar a corto y largo plazo.

De qué trata la alerta emitida:

“Hay que tener claro que es la autoridad aeronáutica de Estados Unidos quienes expiden una circular a los aviadores en la cual hablan de un nivel de riesgo que se ha aumentado en el espacio aéreo de Venezuela y en ese orden de ideas exige una notificación y un reporte por efectos en la región, es decir sobre el tránsito aéreo”.

El exdirector comentó que este tipo de alertas se han emitido en otras ocasiones como fue el caso del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, un bloqueo aéreo en Qatar en 2017 o el cierre del espacio aéreo en 2022 que reconfiguró todas las rutas de Europa hacia Asia.

¿Cómo afecta a Colombia?:

En este caso en particular se ve que Estados Unidos sugieren una coordinación de la relación civil, lo que es muy sano para bajar el riesgo y que esté perfectamente coordinado, “ahí es donde entran las Naciones Unidas para acordar corredores y un espacio de conflicto, son ellos los que tienen que actuar porque esto no afecta solo la relación de Colombia y Venezuela, sino de todo el hemisferio”.

Consecuencias:

“Mi preocupación más grande es el retroceso a una etapa que ya vivimos que fue cuando se tomó la decisión de cortar los lazos de conectividad aérea con Venezuela y que se han venido construyendo poco a poco en ellos últimos años”, comentó el exdirector Sergio París.

Comentó que es importante ver qué decisiones toman las demás aerolíneas lo que permitiría ver un movimiento entre todo el espacio aéreo.

“Me angustia que se acabe lo que se ha construido en la conectividad, que los venezolanos no encuentren una forma de usar el espacio aéreo para salir. Eso sería un riesgo que los llevaría a encontrar las salidas por el espacio terrestre”.

Otro tema importante son los vuelos humanitarios que deben estar pendientes de actuar y encontrar la forma de hacer los vuelos.

Lo más importante es buscar las salidas para que esta situación no se siga escalando y poder monitorear la problemática.