“Debe haber vuelos normales”: Presidente Petro cuestiona alerta de EE.UU a vuelos hacia Venezuela

El presidente Gustavo Petro durante la IV cumbre CELAC-UE, el 9 de noviembre de 2025. FOTO: Presidencia

El presidente Gustavo Petro cuestionó la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, para tener mayor precaución en los vuelos comerciales con destino a Venezuela.

#POLÍTICA “Debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina desde América Latina y el mundo. Los países no se bloquean, porque se bloquean pueblos y eso debe ser crímen contra la humanidad”, aseguró el presidente Gustavo Petro frente a la advertencia de la… pic.twitter.com/oSGcr5LMSu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 23, 2025

Según dijo el mandatario desde su cuenta de X, debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina “desde América Latina y el mundo”. Aseguró que los países no se bloquean porque de lo contrario “se bloquean pueblos y eso debe ser crímen contra la humanidad”.

Mencionó además el presidente Gustavo Petro que ningún Estado de un país debe “meterse en los asuntos de de otro estado”, e indicó que la multilateralidad debe pasar a la gobernanza de “leyes globales, justicia global y regulación global en todo lo que pueda acabar la vida en el planeta”.

Aerolíneas que han suspendido vuelos a Venezuela:

Este sábado la aerolínea española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones en Venezuela.

La decisión reesponde al aviso que emitió la Administración Federal de Aviación de EE.UU. pidiendo a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Esta alerta a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el “nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro”.

En su comunicación, la FAA advirtió “sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía”, que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.