Preocupación en Villa del Rosario por alerta aérea de EE. UU. sobre Venezuela

Norte de Santander.

En la frontera colombo-venezolana crece la preocupación luego de la alerta aérea emitida por Estados Unidos frente a la actividad militar en el espacio aéreo venezolano.

En municipios como Villa del Rosario, donde la dinámica binacional es parte de la vida diaria, el anuncio ha generado inquietud entre comerciantes, residentes y organizaciones sociales que temen efectos inmediatos sobre la estabilidad económica y migratoria de la región.

En diálogo con Caracol Radio, Robert Vaca, líder, veedor y conocedor de temas de seguridad en zona de frontera, aseguró que el anuncio estadounidense podría desencadenar “efectos colaterales” que impacten directamente a Villa del Rosario.

Según explicó, una eventual intervención o un incremento de la tensión militar en Venezuela alteraría la normalidad en sectores sensibles del municipio.

“El primer impacto sería económico. Tras la reapertura de frontera, el comercio y el intercambio empresarial entre San Antonio, Táchira y Villa del Rosario venían recuperándose. Una alerta de este tipo puede frenar ese avance y volver a desestabilizar el contrabando, las divisas y la circulación de mercancía”, señaló Vaca.

Otro punto crítico sería el flujo migratorio. El líder advierte que la población de bajos recursos en el vecino país podría verse impulsada a cruzar hacia Colombia, aumentando tanto el paso formal como el informal.

“Podemos volver a vivir lo que ocurrió años atrás, cuando la ola migratoria desbordó la capacidad sanitaria y administrativa del municipio”, añadió.

En materia de seguridad, Vaca fue enfático en que la frontera sigue siendo un territorio disputado por grupos armados como el ELN y estructuras criminales.

Un escenario de tensión en Venezuela, afirmó, podría fortalecer su operación debido al movimiento de divisas, personas y mercancías que usualmente se incrementa en estos momentos de incertidumbre.

El líder hizo un llamado para que las autoridades locales y nacionales actúen con anticipación.

“Hoy Villa del Rosario debería tener una mesa de intervención y control. Es necesario coordinar con Cancillería, Migración Colombia y el gobierno departamental para prever cualquier impacto. No podemos esperar a que la situación explote para empezar a improvisar”, dijo.

Vaca considera que, por ahora, el municipio no está plenamente preparado para enfrentar un flujo inesperado de personas o una crisis binacional.

Insistió en que los alcaldes del área metropolitana y la Gobernación de Norte de Santander deben reunirse de inmediato para evaluar riesgos, monitorear los pasos fronterizos y diseñar un plan de respuesta rápida ante una eventual emergencia.

“Esta semana será decisiva. Hay que estar atentos a lo que ocurra en Venezuela y a cómo pueda afectar a los colombianos que viven allá y que podrían regresar. El mensaje es prevenir, anticiparnos y proteger a la población de ambos lados”, concluyó.