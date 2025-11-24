Frontera colombo venezolana, única salida terrestre al vecino país

Cúcuta

La decisión de varias aerolíneas internacionales de suspender sus operaciones a Venezuela luego que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una advertencia a los vuelos comerciales, ha generado una expectativa en la zona de frontera colombo venezolana.

Para la oposición en el vecino país esta claro que la única entrada y salida que le queda a los ciudadanos extranjeros es la frontera colombo venezolana.

Uno de los analistas en temas fronterizos advirtió a Caracol Radio que con la decisión adoptada solo les queda como opción el movimiento por Norte de Santander y el Estado Táchira.

“Los venezolanos tendrán que llegar a Cúcuta y buscar la frontera venezolana para llegar al Táchira, al aeropuerto de San Antonio, sería la ruta para poder lograr la conexión, teniendo en cuenta que el espacio aéreo esta restringido” dijo el representante.

Indicó además que “dada la situación que se esta presentando, hoy ningún aeropuerto en el país esta habilitado y esto hace mucho más compleja la situación para los ciudadanos”.

El gobierno de los Estados Unidos mantiene una operación especial en las costas venezolanas contra el Cartel de los Soles que ha motivado una serie de estrictas medicas contra el régimen de Nicolas Maduro.