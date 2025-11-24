¿Qué dice la IA sobre el autogol del América, entró o no? / Colprensa

La gran polémica de los cuadrangulares se produjo en el duelo entre América de Cali y Junior de Barranquilla, el cual terminó empatado a un gol (1-1) en el Pascual Guerrero.

A pesar de las dos expulsiones que sufrió el cuadro vallecaucano, la gran discusión del encuentro se produjo en los últimos minutos, cuando los rojiblancos lograron el tanto de la igualdad final.

Polémico gol del Junior al América

Al 87′, un remate rasante desde la izquierda fue desviado por el guardameta Jorge Soto, pero tuvo la mala fortuna de que el balón impactó la humanidad de Jean Pestaña y se fue contra su portería. Aunque Omar Bertel intentó evacuar sobre la línea, el juez de línea indicó que la traspasó y en dicho sentido fue gol.

A pesar de los reclamos del mismo Pestaña y otros jugadores americanos, el VAR terminó convalidando la acción. Ahora bien, en la transmisión nunca se ofreció una toma que zanjara la duda de si el balón traspasó o no la línea de gol.

¿Qué dice la IA sobre el autogol del América, entró o no?

En las últimas horas, se viralizó una foto aficionada en redes sociales y se veía que el balón había traspasado por completo la línea final, previo al rechace de Omar Bertel. Pues bien, la imagen fue analizada por la Inteligencia Artificial, pero el veredicto fue claro: “Con esta imagen no se puede determinar si fue gol”.

Véala acá:

Captura de pantalla Ampliar

La explicación de la IA empieza de la siguiente manera: “En la imagen se ve un cuadro congelado justo en el momento en que el balón está muy cerca de la línea, pero con esta foto no es posible afirmar con certeza si el balón cruzó completamente la línea de gol, que es lo que exige la Regla 10 de la IFAB".

Y presenta las siguientes razones para dar su veredicto:

"El balón está muy cerca del borde interior del arco".

“La cámara parece estar en un ángulo lateral/diagonal, lo que puede engañar: desde ese ángulo, un balón que aún toca la línea puede verse“adentro”.

Así las cosas, la IA descarta por completo la posibilidad de un gol en favor del Junior y hace la misma petición que todos los aficionados del fútbol: "Se necesitaría una toma perpendicular a la línea (como la de VAR tipo “goal check”) para saber si la pelota entró por completo“.

Por ahora se espera que la Dimayor publique los audios del VAR y así conocer las razones de los jueces para haber dado por válida la anotación.