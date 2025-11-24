Figura de América realizó denuncia contra Teo Gutiérrez y el árbitro: así se validó el gol de Junior

La segunda jornada de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano terminó con el polémico partido entre América de Cali y Junior de Barranquilla en el Estadio Pascual Guerrero.

A pesar de las controvertidas expulsiones de José Cavadía y Rafael Carrascal, las críticas contra el arbitraje se enfocaron en el gol que se le validó a Junior sobre los 86 minutos.

Y es que tras un remate que atajó con lo justo el arquero Jorge Soto, el balón impactó al defensor Jean Pestaña y se fue contra su portería. Aunque Omar Bertel evacuó con lo justo, tanto el línea como el central Wilmar Montaño convalidaron la anotación.

Figura del América realizó grave denuncia contra Teo Gutiérrez y el árbitro

Finalizado el partido, Jean Pestaña habló en zona mixta sobre la polémica acción que protagonizó. El zaguero sentenció tajantemente que el balón nunca traspasó la línea de gol, pero el árbitro se dejó influenciar por Teófilo Gutiérrez.

“Al árbitro me le acerco y le digo que la revise, porque no entra y yo estoy de frente, a un metro. Me dice que va a hacer la señal para revisarla, pero se le acerca Teo y le dice: ‘¿Qué va a revisar?’. Después dice: ‘Gol confirmado’, sin ni siquiera ir a verla, solo porque ellos le hablaron. Así es muy difícil", reveló ante los medios de comunicación.

Y complementó respecto al poder que tiene el delantero barranquillero en el medio: “La voz de Teo tiene peso en el fútbol y para todo”.

Finalmente, Pestaña afirmó que se trata de “la primera vez que veo que todas las dudosas son para el visitante”, recordando también las ya mencionadas expulsiones en América.

“Vuelve la hinchada, que era lo que queríamos, y nos perjudican de esa manera. Es muy difícil la verdad. Estamos en un equipo grande como América y no puede pasar eso. También, si me quieren echar la culpa a mí, lo acepto y no hay problema. Soy un ser humano y puedo cometer errores”, concluyó.

