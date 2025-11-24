Adrián Ramos sobre el árbitro: “Lo que pasó hoy no se puede repetir... se nos tiró el trabajo”

El juego América - Junior estuvo marcado por las decisiones arbitrales de Wilmar Montaño / Colprensa.

América de Cali y Junior de Barranquilla empataron 1-1 en el estadio Pascual Guerrero, en juego que dio cierre a la segunda fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El partido estuvo marcado por grandes polémicas arbitrales.

La acción que más discusión generó se presentó en el cierre del compromiso, un autogol de Jean Pestaña que convalidó el árbitro Wilmar Montaño, en una jugada donde la pelota parece no haber cruzado la línea en su totalidad. Todos los jugador locales y el cuerpo técnico reclamaron dicha acción.

Adrián Ramos, molesto con el arbitraje

Adrián Ramos, máximo referente del plantel del América, lideró la voz de protesta tras la actuación del árbitro del partido. En la zona mixta posterior al juego, criticó con dureza lo sucedido.

“Somos conscientes cuando el error es nuestro, hoy empujamos un poco también para eso, hay que corregir, pero la verdad, a pesar de las dos expulsiones, lo feo fue la decisión del gol. Seguramente va a ser un tema que se va a hablar mucho, pero ya los perjudicados somos nosotros”, comenzó denunciando.

Y añadió: “Es difícil, hay que saber hablar, porque si no, nos suspenden, pero el decir la verdad no puede incomodar y lo que pasó hoy aquí no se puede repetir, ni en el Pascual ni en el fútbol colombiano, porque es la única forma de nosotros mejorar”.

Sobre Montaño y el VAR, agregó: “Esto es de toma de decisiones y hay que asumir, cuando uno es profesional de este gran nivel, hay que asumir. Obviamente se nos tira el trabajo, ante un equipo complejo, pero nosotros insistimos, estábamos por delante y no nos pueden empatar de esta forma”.

Respecto al juego ante el Medellín por la tercera fecha, dijo: “Nosotros tenemos que aguantar el chaparrón y tratar de mañana tratarnos de levantarnos a entrenar y recuperar, porque el jueves tenemos otro partido acá en casa, donde Dios permita se nos dé la victoria, porque el grupo todavía está abierto”.

Finalmente, del poco acompañamiento de los hinchas como modo de protesta, aseguró: “nosotros vamos a tratar de dar lo mejor, como siempre voy a respetar su postura, nosotros trataremos de ganar, porque tenemos una ilusión y sabemos que detrás de esa ilusión hay muchos que quieren. Ojalá nos acompañen, si desean”.

El próximo jueves, América pondrá cierre a la fecha 3 de los cuadrangulares finales, cuando reciba en el estadio Pascual Guerrero al Medellín, juego que se disputará a partir de las 7:30PM.