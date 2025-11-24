🔴EN VIVO | América vs. Junior en los cuadrangulares de la Liga Colombiana: siga acá el partido

En el segundo juego de la jornada dominical en el FPC, se enfrentan <b>América de Cali y Junior de Barranquilla</b>, en el estadio Pascual Guerrero, por la segunda fecha en los cuadrangulares del Grupo A en la Liga Colombiana. <b>El cuadro Escarlat, llega a este partido con la necesidad de conseguir un triunfo</b>, tras la reciente derrota ante Nacional 1-0 en la primera jornada de los cuadrangulares, en juego que se disputó en el Atanasio. Con este resultado América suma ya tres juegos sin poder ganar. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/23/junior-perderia-a-una-de-sus-figuras-para-el-proximo-ano/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/23/junior-perderia-a-una-de-sus-figuras-para-el-proximo-ano/"><b>Junior perdería a una de sus figuras para el próximo año</b></a><b>Junior, por su parte, llega con aire en la camiseta</b>, tras haberle ganado por la mínima diferencia a Independiente Medellín en la fecha 1 de los cuadrangulares, en el Metropolitano. Pero también quiere quedarse con tres puntos, ya que el grupo se encuentra muy parejo con Nacional.En los últimos cuatro partidos que se han jugado este semestre entre estos dos equipos, <b>tres victorias han sido para el América</b>, ante una sola para el visitante.