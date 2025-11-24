Liga Colombiana

🔴EN VIVO | América vs. Junior en los cuadrangulares de la Liga Colombiana: siga acá el partido

El equipo escarlata irá por su primer triunfo en las finales ante el cuadro barranquillero.

América de Cali y Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana 2025-I / Colprensa

Laura Reina

Caracol Radio
