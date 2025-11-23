Junior perdería a una de sus figuras para el próximo año

Junior de Barranquilla en la fecha 18 de la Liga Colombiana 2025-II / Colprensa

Junior de Barranquilla está disputando los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana, ahora enfrentará al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, pero desde ya estaría preparando lo que será el próximo año.

El equipo Tiburón está enfocado en avanzar a la final del fútbol colombiano, sin embargo, también está previendo lo que será el 2026, ya se han escuchado las posibles nuevas contrataciones, los jugadores que posiblemente saldrían del equipo y las renovaciones.

Lea también: Alfredo Arias sobre la victoria ante DIM en cuadrangulares: “No le voy a dar ventaja a Nacional”

Al parecer, Junior ya estaría en negociaciones con Unión Magdalena para traer a Jannenson Sarmiento, la pieza clave en la mitad del campo del equipo samario y que a pesar del descenso hizo una buena campaña.

La baja en Junior para el próximo año

Una de las posibles bajas del cuadro barranquillero sería Yimmi Chará, una de pieza claves en el ataque y quien tiene contrato hasta el mes de diciembre. Pues bien, según el periodista Pablo Arenas, el Deportivo Cali ya habría preguntado por las condiciones del jugador.

Esto en miras del nuevo proyecto deportivo que quiere realizar Alberto Gamero para el próximo año, ya que con el cambio del nuevo grupo de inversionistas IDC Network, que adquirió la mayor parte de las acciones, se estría pensado en traer fichajes de gran nivel.

Le podría interesar: Alberto Gamero tras eliminación del Cali: De los últimos años, ha sido el semestre más duro para mí

Yimmi Chará jugador del Junior de Barranquilla / @chara_yimmi Ampliar

Vale señalar que el experimentado futbolista, ha tenido dos ciclos con Junior, el primero fue entre el año 2018 y 2017, luego volvió en el 2024 y aún se mantiene en el club, en este tiempo ha jugado 157 partidos, ha anonadado 27 goles y aportó 18 asistencias.