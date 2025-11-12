Prosperidad social noviembre 2025: ¿Cuándo pagan los subsidios? Paso a paso para consultar el valor

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, dio a conocer, el cronograma de fin de año para la entrega de transferencias de los programas de Gobierno, por las que responde la entidad: Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz.

Le puede interesar: Renta Ciudadana, Devolución del IVA y más: Prosperidad Social lanza app de consulta para subsidios

Renta ciudadana y Devolución del IVA:

Ya comienza la entrega del quinto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: desde el 13 hasta el 23 de noviembre. Ambos programas benefician a más de 778.408 hogares con niños menores de 6 años, en situación de pobreza y alta vulnerabilidad, y a hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad que requiere cuidador. A cada hogar se le realizará una transferencia de 500.000 pesos. La inversión total será de 324.061 millones de pesos.

La entrega del sexto ciclo de estos programas está programada del 3 al 15 de diciembre, para 770.000 hogares. La entidad tiene destinados 320.000 millones de pesos para cubrirlo.

Colombia Mayor, con nuevo aumento:

El ciclo 11 de Colombia Mayor entregará la transferencia desde el 27 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Cumplirá con el compromiso adquirido por el presidente Gustavo Petro para que las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años que hacen parte del programa comiencen a recibir 230.000 pesos, que es un aumento significativo frente a los 80.000 pesos que recibían anteriormente. Un total de 1.635.343 personas mayores se beneficiarán de esta transferencia, que implica una inversión de 374.279 millones de pesos.

Lea también: Inicia nuevo ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en Cartagena: así podrá cobrar

Apoyo a estudiantes y jóvenes:

También este mes se entregará la transferencia monetaria para los participantes de Renta Joven (ciclo 4): las entregas inician el 12 de noviembre, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF); y por giro, el próximo 20 hasta el 29 de noviembre. El programa apoya a 170.677 participantes, para que permanezcan y se gradúen de la educación superior, y promueve la movilidad social a través del empleo, emprendimiento y educación posgradual. Los participantes reciben, mínimo, 400.000 pesos por ciclo, y éste implicará una inversión de 68.542 millones de pesos.

Las entregas del ciclo 5 de Renta Joven iniciarán el 17 de diciembre y finalizarán el 31 de diciembre, a través del SIIF. El ciclo 5 entregará recursos a 175.000 participantes, para lo que la entidad destinará 77.000 millones de pesos.

Jóvenes en Paz inicia entrega de transferencias el 27 de noviembre. Este programa es liderado y coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, y busca ofrecer una ruta integral de atención a los participantes, para romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables, favorecer su desvinculación de dinámicas criminales.

El programa entregará la última transferencia del año (ciclo 12), desde el 29 de diciembre: se beneficiarán 15.000 jóvenes. La entidad tiene destinada una inversión de 16.500 millones de pesos.

Paso a paso para el pago

Recuerde que se desea tener más información sobre el pago de algún programa de Prosperidad Social lo puede realizar ÚNICAMENTE por medio de su página oficial por medio del chat virtual y los diferentes canales de atención:

Línea de atención desde celular: 6013794840

6013794840 WhatsApp: 3188067329

Web CallBack.

Línea Gratuita Nacional desde teléfono fijo : 01-8000-95-1100.

: 01-8000-95-1100. Mensaje de texto: 85594

O en su defecto los puntos de atención presencial, realizando un agendamiento de cita con anterioridad. Siga el siguiente paso a paso para saber si ya le pagaron los programas de Prosperidad Social.