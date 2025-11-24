Gobernador de Antioquia acusa al Presidente Petro de intervenir en liberación de alias Calarcá

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que la liberación de alias Calarcá y otros integrantes de las disidencias, tras un operativo entre Barbosa y Porcecito Nordeste, obedeció a decisiones políticas del presidente Gustavo Petro y de la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Rendón afirmó que las órdenes de captura contra estos jefes guerrilleros habían sido emitidas por la Fiscalía de Antioquia, pero que posteriormente “fueron dejados en libertad”, lo que, según dijo, generó un escenario de impunidad que ha impactado la seguridad del departamento.

El mandatario hizo referencia directa a la investigación revelada por Noticias Caracol, que analizó los archivos incautados a Calarcá y a su estructura. Esa investigación mostró correos, documentos y conversaciones que señalaban presuntos vínculos entre integrantes de las disidencias y funcionarios del Estado, incluidos un general del Ejército y un integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En su intervención, Rendón afirmó: “Queda muy claro que Petro le devolvió en reciprocidad a los criminales de las Farc no solo la inteligencia del Estado, sino la lealtad de un sector de las fuerzas militares”. De acuerdo con sus declaraciones, las decisiones que permitieron la liberación de los jefes disidentes configuraron un escenario que favoreció el crecimiento de las estructuras criminales.

También insistió en que la actuación de la Fiscalía bajo el liderazgo de Camargo generó un daño institucional: “Es muy triste que quede en evidencia un concierto para delinquir entre Petro, su fiscal Camargo y los criminales de las Farc”, dijo. Según el gobernador, esta situación habría contribuido a limitar la capacidad operativa de las autoridades en Antioquia.

El gobernador agregó que la decisión de liberar a los detenidos tras el retén militar tuvo consecuencias directas en su contra: “Por la reiterada denuncia que hicimos sobre estos hechos, acarreó como consecuencia una persecución criminal en mi contra para robarme la libertad y dejarle el gobierno de Antioquia a Petro de cara al próximo proceso electoral”.

Rendón citó los hallazgos periodísticos para insistir en que “la inteligencia del Estado” habría sido puesta al servicio de estructuras criminales.

Señalamientos a funcionarios de inteligencia y petición de sanciones

El gobernador también señaló a Wilmar Mejía, identificado como alias “Chulo”, director de inteligencia de la DNI y representante del Gobierno Nacional ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Según Rendón, su presencia en espacios académicos y de decisión sería una muestra de “cooptación” institucional.

Además, pidió que tanto Mejía como otros funcionarios mencionados en la investigación periodística sean incluidos en la lista Clinton, utilizada por Estados Unidos para sancionar personas vinculadas con actividades ilícitas.

Críticas a la operatividad militar y llamado a la justicia

Rendón sostuvo que en casi dos años de su mandato no se han registrado bombardeos contra las Farc o el ELN en Antioquia, lo que atribuyó a instrucciones del Gobierno Nacional. Aseguró que, en contraste, sí se han realizado operaciones contra el Clan del Golfo.

El mandatario llamó a la Fiscalía General de la Nación a “sacudirse” y avanzar en investigaciones alrededor de estos hechos. También pidió a la comunidad de la Universidad de Antioquia exigir la renuncia del representante del Ejecutivo en el Consejo Superior