Medellín exige entornos 100% libres de humo en Instituciones Educativas

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Salud, emitió la Resolución N. 202550083698 del 15 de octubre de 2025, que fija nuevos lineamientos para promover y consolidar ambientes 100 % libres de humo de tabaco en todos los establecimientos educativos del distrito.

La decisión se toma en respuesta al aumento del consumo de cigarrillos electrónicos entre la población joven: según datos oficiales, el 40 % de los estudiantes de colegios y el 37,9 % de los universitarios han utilizado alguna vez estos dispositivos.

Con la nueva normativa, las instituciones educativas deberán implementar señalización visible, actualizar sus manuales de convivencia, adelantar campañas pedagógicas y gestionar los casos de incumplimiento con un enfoque educativo, en articulación con las secretarías de Salud y Educación.

En el marco de la campaña “Libres para”, 113 instituciones ya modificaron sus manuales de convivencia y se declararon espacios libres de humo y aerosoles. La meta es que, en el plazo de un año, todas las sedes educativas del distrito adopten estas disposiciones.

“Hemos consolidado todo este año la campaña de sensibilización con los entornos educativos y lo que se quiere es que los adolescentes, jóvenes, cada vez tengan menos ese factor de riesgo a su alrededor para el consumo de cigarrillo y cigarrillos electrónicos, así es que Medellín se declara como un territorio libre para respirar y para tener una salud más duradera”, declaró la secretaria de Salud, Natalia López Delgado.

Con estas medidas, Medellín avanza en la construcción de entornos educativos más seguros y saludables, mientras busca frenar el avance del consumo de cigarrillos electrónicos entre la población joven. La articulación institucional y el compromiso de las comunidades educativas serán determinantes para consolidar, en el corto plazo, un distrito plenamente libre de humo y aerosoles.