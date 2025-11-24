Fue capturado alias “Caballo” responsable de homicidios y ataques a la fuerza pública en Betania

Betania, Antioquia

Tres hombres señalados de integrar el componente urbano del GAO “Edwin Román Velásquez Valle” fueron capturados en una intervención realizada en Betania, Suroeste antioqueño. El operativo fue adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en coordinación con la Policía en Antioquia y con apoyo del Ejército Nacional.

Entre los detenidos se encuentra alias “Caballo”, identificado por las autoridades como cabecilla urbano con cuatro años de trayectoria delictiva y presunto responsable de homicidios selectivos y ataques contra la Fuerza Pública en Betania e Hispania.

Junto a él fueron capturados alias “Vergara”, señalado de coordinar la distribución y venta de estupefacientes en zonas urbanas y rurales, y alias “Durango”, quien, según la información oficial, actuaba como escolta de “Caballo” y llevaba tres años dentro de la estructura.

El Coronel Óscar Mauricio Rico, Comandante de la Policía de Antioquia expresó “En el procedimiento se logró la incautación de dos pistolas calibre 9mm, la incautación de 30 cartuchos y 603 gramos de marihuana. Una vez estas armas se han sido incautadas, se están haciendo los respectivos cotejos balísticos si tienen algún tipo de responsabilidad con los homicidios que últimamente se nos están presentando en la zona rural del municipio de Betania"

De acuerdo con las autoridades está dirigida a frenar dinámicas de violencia e impactos en los índices de homicidio en Betania y municipios del Suroeste Antioqueño.