Nacional: así le respondió Edwin Cardona a los hinchas que critican su nivel en Liga Colombiana

El primer clásico entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, válido por el Grupo A de los cuadrangulares finales, terminó empatado a cero (0-0). Aunque la fiesta de ambas hinchas fue monumental en la previa del partido, el juego como tal careció de emociones y sobró el juego físico.

Con este resultado en el Atanasio Girardot, el conjunto verde llegó a 4 puntos y comparte la cima del grupo con Junior de Barranquilla, que a segunda hora igualó 1-1 con América de Cali en el Pascual Guerrero. Por su parte, el DIM es tercero con apenas una unidad.

Durante la conferencia de prensa posterior al clásico, le preguntaron a Edwin Cardona por su nivel futbolístico, teniendo en cuenta que para muchos hinchas ha sufrido un bajón significativo. Frente a esto, el mediocampista señaló tajantemente que muchas veces la opinión pública se fija en sus números ofensivos

“Siempre uno trata de hacer cosas para el equipo, como poner un pase gol o hacer un gol. Ahora me tocó meter un pique de 70 metros para ayudar a Candido, que estaba en el área. A veces solo notamos que Cardona debe poner un pase, y es así, pero también es crear el espacio para que Matheus entre, para que Rengifo haga lo que hace”, explicó el antioqueño.

Agregó que el hecho de tener “200 partidos en Nacional” y “600-700 en mi carrera” no significa que su rol sea “solamente hacer o poner goles”, sino que su compromiso es total con la institución.

Y aprovechó para responderle a sus críticos: “Si el partido se torna para defender, hay que hacerlo. A mí a veces me criticaban que no corría ni marcaba, ahora el profe me ha ayudado en eso. Siempre lo he dicho, el día que me toque salir, lo haré normal; cuando estoy afuera, soy el primero que me paro en el banquillo para ayudar al equipo".

Vea acá la rueda de prensa completa de Edwin Cardona