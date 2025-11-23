🔴Nacional vs. Medellín EN VIVO en el clásico paisa por la Liga Colombiana: siga ACÁ el partidazo

<b>Atlético Nacional e Independiente Medellín </b>se enfrentarán este domingo en el Atanasio Girardot, por la segunda jornada de los cuadrangulares finales de la <b>Liga Colombiana</b>, en lo que se espera otro partidazo como en los recientes clásicos paisas.El equipo local en esta ocasión será Nacional, que viene de ganarle 1-0 a América de Cali<b> </b>con anotación de Mateus Uribe, en la primera fecha de los cuadrangulares, resultado con el que hasta el momento <b>lidera el grupo A del fútbol profesional colombiano</b>.Lea también:<a href="https://caracol.com.co/2025/11/21/mateus-uribe-esta-pidiendo-seleccion-el-pulso-del-futbol/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/21/mateus-uribe-esta-pidiendo-seleccion-el-pulso-del-futbol/"><b> </b><b>“Mateus Uribe está pidiendo selección”: El Pulso del Fútbol</b></a>Por eso quiere quedarse con los tres puntos en este importante compromiso, <b>para seguir en la punta de la tabla que dará el paso a la final</b>, esto teniendo en cuenta que Junior también suma tres unidades producto de su reciente victoria.<b>Medellín, por su parte, viene de perder 1-0 precisamente con el equipo barranquillero</b> en la jornada anterior. Sin embargo, los clásicos son partidos aparte en los que se juega más que solo los tres puntos por la rivalidad y más en las instancias finales.Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/22/alejandro-restrepo-recibio-estricta-sancion-del-comite-disciplinario-de-la-dimayor/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/22/alejandro-restrepo-recibio-estricta-sancion-del-comite-disciplinario-de-la-dimayor/"><b>Alejandro Restrepo recibió estricta sanción del Comité Disciplinario de la Dimayor</b></a>El equipo Poderoso tiene dos bajas importantes para este juego, entre ellas el arquero<b> James Aguerre y el delantero francisco fydriszewski</b>. A lo que se le suma las tres fechas de suspensión al entrenador <b>Alejandro Restrepo</b>, en las cuales no podrá dirigir desde la cancha.