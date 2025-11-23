Liga Colombiana

🔴Nacional vs. Medellín EN VIVO en el clásico paisa por la Liga Colombiana: siga ACÁ el partidazo

Ambos equipos antioqueños disputan el paso a la final en el cuadrangular del grupo A.

Nacional vs. Independiente Medellín en la Liga Colombiana 2024-II / Colprensa

Nacional vs. Independiente Medellín en la Liga Colombiana 2024-II / Colprensa

Laura Reina

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad