¿Edwin Cardona y Brayan León debieron ser expulsados en el clásico paisa? Esto dicen los analistas

Medellín y Nacional igualaron 0-0 en el clásico antioqueño de la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. A pesar de no tener goles, el juego en el estadio Atanasio Girardot estuvo cargado de intensidad y grandes emociones.

El encuentro contó con la dirección arbitral de Luis Delgado, quien tuvo principalmente dos grandes retos en el compromiso, una posible expulsión para cada equipo. Finalmente, ambos terminaron con 11 jugadores.

Brayan León, en el Poderoso, golpeó a Jorman Campuzano, estando el volante en el césped; mientras que Edwin Cardona pisó en el tobillo a Daniel Londoño. Ambas acciones fueron castigadas con una cartulina amarilla de parte de Delgado, sin contar con asistencia del VAR.

¿Estuvieron bien sancionadas?

Según explicó en su cuenta de X, antes Twitter, el analista y exárbitro José Borda, ambas acciones debieron haber sido sancionadas con una cartulina roja de parte del juez central.

“En el juego @DIM_Oficial vs @nacionaloficial el árbitro Delgado sancionó 23 faltas y sacó 4 amarillas, fue permisivo en la parte disciplinaria sobre todo con León de Medellín, y Cardona de Nacional, solo los amonestó, pero debieron ser expulsados. Flojo... Flojo", publicó.

DELGADO PERMISIVO

Para la cuenta del VAR Central, ambas acciones pudieron haber merecido una sanción mayor de parte del árbitro del partido.

"OTRA VEZ: Brayan León en su ya clásica jugada le lanzó una patada a Campuzano cuando ya estaba en el suelo. El árbitro castigó con amarilla pero la verdad si lo echaba tenía argumentos. Luego va y golpea a Tesillo por la espalda y no le muestra nada. Condescendiente Delgado".

"JUEGO FUERTE: En un balón disputado Cardona se la jugó y extendió la pierna clavándole los tacos a su rival en el tobillo. Por la intensidad de la entrada, considero que era perfectamente revisable por el VAR. Luis Trujillo no advirtió nada y Delgado resolvió con amarilla".