Comunidad judía en Colombia rechaza presencia de la secta Lev Tahor en Yarumal

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia manifestó su rechazo a la presencia en el país de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, luego de que Migración Colombia, con apoyo del Gaula Militar Oriente del Ejército Nacional, rescatara a 17 menores de edad en un operativo realizado en Yarumal, norte de Antioquia.

A través de un comunicado, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia celebró el operativo y advirtió que Lev Tahor no representa al judaísmo ni a sus tradiciones. “Rechazamos la presencia en Colombia de dicha secta, quienes se presentan como judíos ultraortodoxos, pero sus prácticas y acciones delictivas son completamente contrarias a la ley y tradiciones judías”.

La organización reiteró su respaldo a las autoridades y pidió vigilancia frente a grupos que, bajo apariencias religiosas, puedan poner en riesgo a menores o vulnerar normas migratorias y de protección.

¿Qué hacía la secta Lev Tahor en Yarumal?

Las autoridades actuaron tras recibir reportes sobre la presencia irregular del grupo y posibles riesgos para la integridad de los niños, luego de ingresar al país el 22 y 23 de octubre.

Cinco de los niños hallados tenían circular amarilla de Interpol, una alerta internacional activada en casos de desaparición, riesgo de trata de personas, secuestro o explotación.

Organismos internacionales mantienen diversas alertas sobre integrantes de esta secta debido a antecedentes de delitos graves contra menores de edad en países como Guatemala y Estados Unidos, incluidos secuestro, maltrato y explotación sexual infantil.

Lev Tahor —nombre que en hebreo significa “corazón puro”— surgió a finales de los años 80 en Jerusalén bajo el liderazgo delrabino Shlomo Helbrans, un predicador autodidactaque promovía una interpretación extremadamente rígida de la ley judía. Para sus críticos, su doctrina se convirtió en una estructura de control psicológico y físico sobre sus seguidores, ejercida especialmente sobre mujeres y menores.

Después de construir una pequeña base de seguidores, Helbrans emigró a Estados Unidos,donde fue arrestado porel secuestro de un menor. Tras su liberación, el grupo inició un recorrido transnacional buscando asentarse en lugaresdonde pudieran operar con poca supervisión estatal. Pasaron porCanadá, Guatemala y México, siempre dejando atrás denuncias, investigaciones o expulsiones.