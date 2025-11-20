Las autoridades evitan varios hurtos y capturan seis personas en Medellín

Medellín

La Policía Metropolitana, en coordinación con la Alcaldía de Medellín, interceptó en el barrio Castilla una motocicleta implicada en un caso de hurto. En el operativo fueron capturados dos hombres y se lograron recuperar dos motocicletas, además de incautar un arma traumática.

En un segundo hecho, las autoridades frustraron un robo en un establecimiento comercial ubicado en San Lucas, en El Poblado. Allí fueron detenidos otros dos hombres, inmovilizadas sus motocicletas e incautados dos celulares y un arma traumática.

Horas más tarde, en el sector de Guayaquil, se registró un intercambio de disparos que dejó como resultado la captura de dos sujetos, ambos lesionados.

“Gracias al trabajo articulado de las unidades de la Policía Nacional y los visualizadores del sistema de cámaras 123, lograron tres importantes resultados contra la delincuencia aquí en la ciudad de Medellín” ,estas fueron las declaraciones de el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Los seis capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Estos hechos, según la administración distrital, ratifican el compromiso de Medellín con el fortalecimiento de la seguridad y una respuesta operativa oportuna para proteger la vida de los ciudadanos.