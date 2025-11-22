Juez abre desacato a ministro de Hacienda por no girar recursos a consulta del Valle de San Nicolás

Antioquia

El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín abrió un incidente de desacato luego de que el Ministerio de Hacienda volvió a incumplir la orden judicial que le exigía entregar los recursos necesarios para realizar la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

La acción interpuesta por ocho alcaldes del Oriente antioqueño y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, llevó a que se ordenara al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, garantizar los recursos en un plazo máximo de dos días desde la notificación. El documento advierte que, de no cumplir, el funcionario podría ser sancionado con arresto de hasta seis meses y una multa de hasta 20 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 28.470.000 pesos, según lo contemplado en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.

El proceso judicial se originó tras la falta de recursos para la consulta, que estaba programada para el pasado 9 de noviembre y tuvo que ser suspendida porque no se pudieron instalar los puestos de votación en los ocho municipios del Oriente antioqueño.

Consulta popular en vilo

Sobre el tema, el director del Departamento Administrativo de Planeación, Eugenio Prieto Soto, indicó que se está a la expectativa del cumplimiento del compromiso legal para que se realice con éxito la consulta popular.

“Es un proceso que lamentablemente no encuentra en el Gobierno Nacional el eco para que responda a cumplir con esos mandatos constitucionales y legales”, señaló el director.

En una publicación en redes sociales, el gobernador Andrés Julián Rendón también se pronunció sobre decisión.

“Ministro Ávila, deje de dilatar y entorpecer este proceso democrático. Permita que la ciudadanía decida el destino de sus territorios, así como lo hicieron con el partido de gobierno para la elección de su candidato presidencial”, expresó el mandatario departamental en la publicación en X.

De no haber cumplimiento antes del lunes, el ministro Ávila podría enfrentar graves sanciones, mientras el futuro de la consulta que busca definir la creación del Área Metropolitana del Oriente de Antioquia para unificar criterios y acciones regionales en temas de movilidad, medio ambiente y desarrollo económico; sigue en vilo.