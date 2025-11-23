Consejo de Estado frena helipuertos turísticos en la Piedra del Peñol por afectar la tranquilidad

Guatapé, Antioquia

El Consejo de Estado ordenó la suspensión y traslado de las operaciones de los helipuertos turísticos ubicados en la zona de la Piedra del Peñol, al concluir que el ruido constante de los helicópteros vulnera derechos colectivos fundamentales de la comunidad de Guatapé, entre ellos el goce de un ambiente sano, la tranquilidad, la intimidad y la seguridad.

La decisión —contenida en el fallo de radicación 05001-23-33-000-2021-01411-01, del Tribunal Administrativo de Antioquia y confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado— obliga a que el helipuerto conocido como La Piedra suspenda de manera inmediata sus operaciones y que el ubicado en un hotel sea trasladado en un plazo máximo de seis meses a un sitio que cumpla plenamente con las características y exigencias del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio y cuente con licencia de construcción y permiso otorgado por la Aeronáutica Civil.

Órdenes principales del fallo

La sentencia establece medidas estrictas:

1. Traslado obligatorio del helipuerto Helitours S.A.S. y Helisur S.A.S., operadores aeronáuticos, deberán reubicar el helipuerto actualmente ubicado en el kilómetro 10 vía El Peñol–Guatapé. La nueva ubicación debe encajar dentro del POT y contar con las licencias y permisos exigidos.

Si en seis meses no se cumple el traslado, el helipuerto deberá ser clausurado de manera definitiva.

2. Suspensión inmediata de actividades El punto de aterrizaje conocido como La Piedra deberá cesar operaciones, dado el impacto sonoro y el deterioro de la tranquilidad de los habitantes de veredas como La Piedra, El Trébol, La Mona, Los Naranjos, Bonilla, Palestina, El Morro, El Recreo, Balcones de San Juan y otras zonas afectadas.

3. Control municipal y vigilancia permanente El alcalde de Guatapé deberá verificar el cumplimiento material de la orden y garantizar que la operación cesante y el eventual traslado se ejecuten conforme a la sentencia.

4. Comité de verificación Se conformó un comité de seguimiento integrado por:

Un magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia (quien presidirá)

La actora popular Nora Cielo Correa Quintero

El alcalde de Guatapé

Delegados de Aerocivil

Representantes de Helitours y Helisur

CORNARE

Representantes de la comunidad

Este comité deberá garantizar el cumplimiento estricto de las decisiones y reportarlas periódicamente.

Una decisión basada en el impacto comunitario

El fallo declara probado que el ruido continuo de las aeronaves afectaba gravemente la vida cotidiana de miles de habitantes, rompiendo la tranquilidad, perturbando el ambiente sano e incluso comprometiendo la seguridad de quienes viven en los alrededores del corredor turístico de Guatapé–El Peñol.

La sentencia, además, advierte que la operación de los helipuertos no cumplía con todos los requisitos ambientales y urbanísticos exigidos por la normativa vigente.

¿Qué viene ahora?

Las empresas operadoras deberán iniciar el proceso de reubicación, mientras que Aeronáutica Civil deberá abstenerse de otorgar nuevos permisos para el helipuerto actual y deberá resolver las solicitudes pendientes conforme a lo ordenado en el fallo. Si no se cumple el traslado en el plazo fijado, la clausura será definitiva.