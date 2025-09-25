El turismo busca reforzar sus destinos en el oriente del país

Cúcuta

La industria sin chimenea en Norte de Santander le apuesta a una nueva versión turística y hotelera para tratar de avanzar en una estrategia de posicionamiento de esta región como destino.

Es por ello que desde Cotelco en Norte de Santander, la Gobernación, Alcaldía, Cámara de Comercio se vienen adelantando acciones que permitan mejorar la oferta de los productos turísticos que se convierten en atractivos para su promoción.

El Presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta Sergio Castillo dijo a Caracol Radio que “el objetivo que tenemos en conjunto con sector público es seguir promoviendo donde Cúcuta y el departamento se consoliden como destino, y eso solo se logra con el impulso de nosotros mismos

“Identificar problemas, retos y oportunidades que tenemos como región para tratar de promover ese turismo y que en realidad terminen llegando no solo de un puesto de vista comercial y económico sino por las enormes potencialidades que tenemos en lo histórico, gastronómico y en general en diversas perspectivas” dijo el empresario.

Hoy todos los sectores participantes promoverán la presentación de la iniciativa a la opinión pública.