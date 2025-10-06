Estos son los aeropuertos y ciudades que esperan mayor movimiento para semana de receso de octubre

Desde el Ministerio de Transporte, se ha comunicado que para el periodo de tiempo entre el 4 y 13 de octubre, que corresponde a la semana de receso escolar, se espera que más de 14,5 millones de personas se movilicen alrededor del país. Este número, abarca tanto aquellas personas que realicen desplazamientos por vía terrestre como por vía aérea.

Sin embargo, en cuanto a la movilidad aérea, se espera que alrededor de 2,5 millones de personas se movilicen desde las terminales aéreas del país, siendo 1,38 millones de pasajeros nacionales y cerca de 760.000 internacionales.

Según estas cifras reveladas por la aeronáutica civil, esta cantidad de pasajeros que circulen por los aeropuertos nacionales, significaría un aumento del 1% en pasajeros nacionales y un 4% en pasajeros internacionales, esto frente a las movilizaciones evidenciadas en 2024.

Aeropuertos con mayor flujo de personas

Además, la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (ANATO), se estableció cuáles serían los principales aeropuertos en los que se vería un mayor tráfico de personas que se dirigirían hacia destinos en el exterior.

En primera posición, se encuentra el Aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en la ciudad de Bogotá, de donde se espera que se movilice el 61% de los turistas que se dirigen al extranjero. En segunda posición se encuentra el Aeropuerto Jose María Cordova, de la ciudad de Medellín, con un 17% del tráfico. Y por último, el Aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, con un 7%.

Ciudades más visitadas en Colombia

Además, desde esta misma organización, se comentó que las principales ciudades destino que tendrían los turistas en Colombia, serían Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Medellín, Bogotá y el eje cafetero.

Países extranjeros más visitados por colombianos

Por otro lado, los destinos internacionales más deseados por los colombianos para esta semana de receso escolar, serán los siguientes:

Estados Unidos.

España.

México

Panamá

República Dominicana

Ecuador

Pues entre estos 6 destinos, se distribuyen tres cuartas partes de los lugares a los que viajarán los turistas colombianos que desean salir del país.

Ocupación hotelera

Por otro lado, desde la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, se estima que habrá una leve disminución en la ocupación hotelera proveniente de los turistas que se desplacen en la semana de receso escolar, esto frente a los números obtenidos durante este mismo periodo en 2024.

Pues a nivel nacional, para este 2025, se espera una ocupación del 62,3%, un 0,7% menos que lo obtenido en 2024. Además, se estableció que las ciudades que tendrían una mayor ocupación durante este periodo de tiempo, que concierne del 4 al 13 de octubre, serían las siguientes.

Santa Marta (79,7%).

Bucaramanga (76,1%).

Valledupar (75,5%).

Pereira (73,2%).

Cartagena (72,7).

Ante esta información, el secretario de turismo de la ciudad de Cartagena, aseguró que esta ciudad se ha convertido en el destino favorito de las familias colombianas para visitar durante las semanas de receso. Lo que es un factor fundamental el desarrollo, inclusión y orgullo de todos los cartageneros.

