Aerolínea lanza vuelos con 70% de descuento en Colombia: Fechas y destinos disponibles

Los vuelos en Colombia han tomado una mayor importancia ante el interés que tienen muchas personas por llegar a sus lugares de destino a través de un avión. A su vez, las aerolíneas buscan brindar la mejor oferta a sus usuarios para que puedan cumplir ese sueño, en especial si se trata de un viaje largo.

Según cifras de la Aeronáutica Civil, un total de 37,7 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea entre enero y agosto de 2025. De ellos, unos 21.288.316 corresponden a vuelos nacionales, lo que representa un incremento del 2% en comparación al mismo período del año anterior.

Por otra parte, existen diferentes épocas del año en las que los usuarios pueden adquirir los tiquetes por un precio más bajo de lo normal. En parte, esto se debe a las promociones que lanzan algunas aerolíneas para que puedan llevar a cabo su viaje sin gastar mucho dinero.

Precisamente, JetSmart anunció descuentos de hasta el 70% en vuelos nacionales y del 15% en los internacionales por medio de su campaña Smart Days para que los pasajeros compren sus tiquetes aprovechando las tarifas especiales. Además, esta oferta coincide con la época de final e inicio del año, donde muchas personas deciden viajar a diferentes destinos en familia por cuenta de la época de vacaciones estudiantiles.

¿Cómo funciona la oferta?

La oferta de JetSmart aplica para aquellos vuelos que deseen realizar los pasajeros entre el 17 de noviembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Aquí también aplican aquellos que se van a realizar al exterior. Por otra parte, la aerolínea señala que algunos se pueden conseguir por un precio de 56.500 pesos, lo que hace aún más accesible la posibilidad de viajar de forma aérea.

En cuanto a los destinos internacionales, estos se encuentran disponibles con tarifas que van desde los 567.800 pesos por trayecto. De esta manera, los viajeros podrán aprovechar el 15% de descuento para que realicen sus vuelos por fuera de Colombia.

¿Qué destinos están disponibles en la oferta?

Según explica la página web de JetSmart, la oferta alberga vuelos con rumbo a diferentes destinos a nivel nacional. Estos son:

Medellín

Cali

Barranquilla

Cartagena

Cúcuta

Montería

Pereira

San Andrés

En cuanto a los destinos internacionales, estos se encuentran ubicados en varios países de Sudamérica como lo son Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Algunos de ellos son:

Asunción

Montevideo

Buenos Aires

Córdoba

Salta

Bariloche

Mendoza

Santiago de Chile

Concepción

Iquique

Calama

Sao Paulo

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Fiorianópolis

Lima

Arequipa

Piura

Quito

Guayaquil

¿Cómo aprovechar los descuentos en los vuelos?

Para aprovechar la oferta que realiza JetSmart en sus tiquetes, los interesados deben ingresar a su página web y allí buscarán la opción que corresponde a los Smart Days. Luego de ello, podrá seleccionar el lugar desde donde saldrá el vuelo, así como el destino y las fechas en las que desee viajar.

Una vez seleccione los horarios para los vuelos de ida y de vuelta, podrá continuar el proceso para confirmar su compra y los servicios adicionales que desee incluir en su viaje. Al final, deberá confirmar la transacción para que el proceso de compra sea exitoso.

Es importante mencionar que esta promoción está disponible entre el 3 y el 10 de noviembre. Si realiza la compra en otras fechas, no le será aplicada.