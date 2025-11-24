Secta Lev Tahor: Migración Colombia revela nuevos detalles sobre el grupo tras rescate de 17 menores

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, entregó nuevos detalles en 6AM de Caracol Radio sobre la presencia de integrantes de la secta Lev Tahor en Yarumal, Antioquia, donde las autoridades rescataron a 17 menores de edad —cinco de ellos con circular amarilla de Interpol— en un operativo conjunto con el Gaula Militar.

El caso, que ha generado preocupación nacional e internacional, involucra a un grupo señalado en varios países por prácticas ilegales, matrimonios forzados entre menores y dinámicas familiares que han motivado procesos judiciales en Estados Unidos, Canadá, México y Guatemala.

Los menores estaban con adultos de la secta en un hotel de Yarumal

Durante la entrevista, la directora Arriero confirmó que los 17 menores fueron encontrados junto a adultos miembros de Lev Tahor en un hotel del municipio. Aunque a simple vista no presentaban signos visibles de maltrato, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) enfrentó limitaciones para examinarlos completamente debido a las restricciones impuestas por la propia agrupación.

“No permiten que se les ausculte, que se les toque, que se les mire. Sin embargo, aparentemente están todos en buen estado de salud”, afirmó Arriero.

Migración Colombia y el Gaula Militar ejecutaron la operación tras recibir alertas internacionales sobre el movimiento del grupo hacia el norte de Antioquia.

Por qué tenían circular amarilla: denuncias previas y custodia otorgada en EE.UU.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la circular amarilla que pesaba sobre cinco de los menores, todos de nacionalidad estadounidense. La directora explicó que no se trataba de niños robados, sino de un proceso judicial en curso en Estados Unidos.

Según Arriero, varios antiguos integrantes de Lev Tahor han denunciado prácticas internas relacionadas con abuso infantil, matrimonios entre primos desde los 12 o 13 años y control extremo sobre adolescentes. A raíz de estas denuncias, un familiar de los cinco niños —un tío— solicitó la custodia en Estados Unidos, y la justicia se la otorgó.

“Aunque los niños estén con su madre o con su padre, la custodia la tiene un familiar. Él fue quien activó la alerta internacional”, precisó.

Por eso, cuando los menores fueron detectados en Colombia junto a miembros de la secta, Interpol emitió la alerta para ubicarlos y protegerlos.

¿Qué hacía Lev Tahor en Yarumal? Una finca y un presunto intento de asentamiento

Arriero confirmó que la presencia del grupo en Yarumal no era casual. Según las primeras investigaciones, los adultos buscaban alquilar una finca en la zona para establecer allí un nuevo enclave, replicando el patrón que han seguido en otros países.

“Pretendían establecerse para seguir con su proceso interno: matrimonios entre jóvenes de la misma comunidad, algunos desde los 12 o 13 años, y promover que tengan muchos hijos”, explicó la directora.

Lev Tahor ya ha intentado crear comunidades cerradas en Israel, Estados Unidos, Canadá, México y Guatemala, países donde ha enfrentado expulsiones, procesos judiciales e investigaciones por presuntos abusos.

Investigaciones internacionales por abuso sexual y pornografía infantil

Durante la conversación, Arriero confirmó que varios países mantienen investigaciones activas contra líderes de la secta. Una de las más recientes proviene de Guatemala, donde se indagan delitos como abuso sexual infantil, pornografía y trata de personas.

En Colombia, las autoridades aún verifican si los adultos que acompañaban a los menores estaban vinculados con estas investigaciones o si formaban parte de las redes internas de movilidad de la secta.

¿Hacia dónde iban? Su ruta y su ingreso al país

Los integrantes de Lev Tahor ingresaron a Colombia entre el 22 y 23 de octubre. Su destino final no está del todo claro, pero la directora señaló que la información recolectada apunta a que pretendían permanecer en el norte de Antioquia.

No se descarta que el país fuera un punto estratégico para reorganizarse tras la presión judicial en Guatemala, donde en diciembre de 2024 las autoridades rescataron a 160 menores en un operativo similar.