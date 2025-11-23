Lista la fecha para encender el alumbrado navideño de este 2025 en Ibagué

Ibagué

El próximo 5 de diciembre, la Alcaldía de Ibagué realizará el encendido oficial del alumbrado navideño, dando así la bienvenida a la temporada de fin de año en la capital tolimense.

El evento se llevará a cabo a partir de las 6:00 de la tarde en el Parque Murillo Toro, con un espectáculo que evocará la tradición y la unión familiar, pensado para el disfrute de todos.

La programación incluirá shows navideños con personajes tradicionales de la época, un espectáculo de drones, presentaciones musicales y la participación de artistas nacionales como Los Corraleros de Colombia, quienes interpretarán clásicos como Festival en Guararé, La Burrita, Los Sabanales, entre otros.

Así lo confirmó el gerente de Infibagué, Edilberto Pava, quien destacó la importancia de este evento para la ciudad: “Este encendido navideño representa un momento de unión, esperanza y celebración para todas las familias”, afirmó.

Tenga en cuenta que el evento será gratuito, y para ingresar únicamente deberán llegar al lugar y reclamar las manillas de acceso. Además, se contará con un amplio dispositivo de seguridad. La recomendación es asistir en familia, llevar un gorrito de Navidad y buena disposición para disfrutar en comunidad.

A partir de ese día se encenderán más de 5 millones de luces y más de 4.000 figuras luminosas, que harán parte del alumbrado de este año. Los lugares para visitar incluyen: Parque Deportivo, La Samaria, las carreras Quinta y Tercera, Parque de la Música, barrio Belén, Plaza de Bolívar, entre otros.