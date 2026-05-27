Alcalde de El Espinal denuncia negligencia del ICBF en caso de bebé abusada sexualmente

Tolima

Una grave denuncia contra el ICBF en el departamento realizó el alcalde del municipio de El Espinal, Tolima, Wilson Gutiérrez, al asegurar que funcionarios de la entidad no atendieron oportunamente el caso de abuso contra una menor de seis meses de nacida porque no trabajaban después de las 5 de la tarde.

“Como el alcalde hago un llamado de atención al ICBF para que efectivamente estemos atentos a estos casos que se presentan, la explicación que me dieron a mi es que ellos cumplían con un horario hasta las 5 de la tarde, porque las pólizas no les cubría, bueno, en fin, pero como alcalde haré una carta como queja a la dirección nacional para que hagan el acompañamiento y restablezcan los derechos a la menor”, dijo Wilson Gutiérrez.

Además, aseguró que “Cómo es posible que luego de las 5 de la tarde no haya un defensor de familia en la segunda ciudad del departamento del Tolima que es El Espinal, nosotros requerimos al ICBF para que se acercaran al hospital San Rafael para que conocieran el caso y pudieran restablecer los derechos de esta menor de edad y eran las 9 de la noche y ningún defensor se hizo presente”.

El mandatario local sostuvo que no se puede permitir que este tipo de hechos se presenten en el departamento del Tolima “A los niños se les respeta, se les cuida, todo el peso de la justicia recaiga contra los responsables de este hecho”.

Por otra parte, el alcalde de El Espinal hizo un llamado de atención a las directivas del ICBF debido a que se busca el apoyo del instituto, pero según el mandatario el caso no fue atendido con prontitud por parte de un defensor de familia.

Dato: la Alcaldía del municipio de El Espinal, Tolima anunció que ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que permita la captura de los responsables del abuso sexual de una menor de seis meses de nacida.

¿Qué se sabe del caso?

La Alcaldía de El Espinal, Tolima confirmó que se investiga un caso de abuso sexual de una menor de 6 meses de nacida que fue llevada al Hospital San Rafael por su padre, posterior a esto hizo presencia su madre que dijo tenía algunos problemas de salud.

Este hecho llevó a que se active por parte de las autoridades las rutas de atención para investigar este caso de abuso sexual que estremece a la segunda población del departamento.

Por su parte la Katherine Rengifo, secretaria de Salud del Tolima, aseguró que desde la Gobernación se rechaza este caso en el que según el reporte entregado por los médicos pediatras la menor no solo presentaría abuso sexual, sino que tendría fracturas en miembros superiores e inferiores.

La Policía en el Tolima aseguró que las autoridades en el departamento tienen a disposición de este caso las capacidades de infancia y adolescencia, además de un grupo de investigación de inteligencia policial con el fin de recaudar el material probatorio para esclarecer estos hechos y ubicar al responsable.