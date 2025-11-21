Con iluminación renovada y más amplia, este 7 de diciembre se encenderá la Navidad en Neiva

Neiva

El alcalde confirmó que el 7 de diciembre se entregarán los puntos oficiales del alumbrado navideño, que estarán ubicados en sectores emblemáticos como el Monumento a la Gaitana, los parques Leesbourg y Andino, la Carrera Quinta, la avenida La Toma y áreas del Centro de Convenciones habilitadas para las actividades.

Casagua señaló que para este año se destinaron cerca de 2.500 millones de pesos, una cifra establecida en el modelo financiero anual. Según explicó, esta planeación permite garantizar continuidad y calidad en la iluminación. “Es un presupuesto pensado para que Neiva tenga cada diciembre un alumbrado digno”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, recordó que en 2024 la situación fue distinta debido a decisiones delgobierno anterior. “Cuando llego, encuentro que solo había 1.200 millones disponibles”, explicó. Indicó que el exalcalde usó el 60% del presupuesto del 2024 para cubrir el alumbrado del 2023, dejando desfinanciado el primer año de su administración.

A pesar de ese escenario, Casagua asegura que este diciembre Neiva tendrá mejores instalaciones luminosas. Detalló que el uso responsable de los recursos permitió retomar la planeación sin afectar otros compromisos. “Este año tendremos una iluminación navideña más completa y más bonita para la gente”, concluyó el alcalde.