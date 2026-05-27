Murió la bebé de 6 meses que habría sido víctima de abuso sexual en El Espinal

Tolima

Sobre el mediodía de este miércoles 27 de mayo murió la bebé de 6 meses de nacida que, según las valoraciones iniciales, habría sido víctima de abuso sexual en el municipio de El Espinal, Tolima.

La menor, identificada como Mia Kataleya Ramirez Lopez, falleció mientras recibía atención médica en la Clínica Clinaltec de Ibagué, a donde fue trasladada desde el Hospital San Rafael de El Espinal. La bebé había ingresado en la tarde del martes con síntomas como fiebre, laceraciones, desgarros y fracturas en sus piernas, entre otras lesiones.

La trágica noticia fue confirmada por el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, quien ofreció hasta 10 millones de pesos de recompensa para dar con el responsable o los responsables del hecho.

El alcalde también indicó que la menor fue llevada al Hospital de El Espinal por su madre, una joven de 25 años que aún no ha sido identificada plenamente. Al parecer, la mujer estaría en estado de embriaguez y bajo los efectos de sustancias estupefacientes cuando llegó al centro médico.

La madre se encuentra bajo custodia de las autoridades, mientras avanza la búsqueda de alias “El Flaco”, quien sería el padrastro de la menor y habría desaparecido en las últimas horas.