Clase política exige justicia por la muerte de la bebé Mia Kataleya en El Espinal

Tolima

El aberrante caso de la bebé de seis meses Mia Kataleya Ramírez López, quien murió luego de ser víctima de un presunto abuso sexual en El Espinal, ha generado una ola de rechazo en el país. La clase dirigente nacional condenó el lamentable hecho que enluta al departamento del Tolima.

Una de las primeras dirigentes en pronunciarse fue la candidata presidencial Paloma Valencia, quien pidió que las autoridades capturen cuanto antes al responsable de este macabro acto.

“Estoy indignada y furiosa con lo que pasó en El Espinal. Una bebé de seis meses violada que pierde la vida. Es indignante lo que le hacen a las mujeres en este país. Una bebé de meses, por Dios. Este país tiene que reconsiderarse. Necesitamos garantías para las mujeres”, expresó Valencia.

La menor murió sobre el mediodía de este miércoles en la Clínica Clinaltec, a donde había sido remitida desde el Hospital San Rafael. Según el reporte médico, la bebé presentaba lesiones compatibles con abuso sexual, entre ellas desgarros, laceraciones y fracturas en sus piernas. Pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

“No se trata solo de capturar y judicializar a los responsables, sino de prevenir tragedias. Instamos a todas las autoridades a actuar con celeridad frente a este aberrante hecho. La institucionalidad debe tener como prioridad la protección de nuestra infancia”, manifestó la senadora del partido MIRA, Ana Paola Agudelo.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, pidió que al responsable le sea impuesta la máxima condena posible.

“No soportó el dolor ni la crueldad de un acto que jamás debió ocurrir. Este hecho nos llena de indignación y tristeza. Por eso exigimos una vez más y hacemos un enérgico llamado para que el responsable sea capturado y condenado con todo el peso de la ley”, expresó.

Por último, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, también exigió justicia a través de su cuenta personal de X.

“Hay hechos que estremecen el corazón y este es uno de ellos. Nuestros niños no pueden seguir siendo víctimas de la violencia y la crueldad. Merecen crecer rodeados de amor, protección y cuidado”, sentenció.