Capturan a un tercer vinculado al homicidio del comerciante de Ibagué Andrés Naranjo

Ibagué

Caracol radio conoció que, en el municipio de Venadillo, Tolima fue capturado Daniel Alejandro Rojas Rozo, un hombre de 24 años que se convierte en el tercer vinculado en el homicidio del comerciante, Andrés Naranjo, hecho que se registró el pasado 11 de abril en un local comercial del centro de la ciudad.

El operativo se realizó por parte de miembros del CTI de la Fiscalía e integrantes de la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Ibagué en el barrio Lorenzo Urueña de Venadillo, población ubicada en el norte del Tolima.

Según las investigaciones de las autoridades, Daniel Alejandro Rojas Rozo el pasado 11 de abril habría ingresado al local comercial donde se encontraba Andrés Naranjo y le habría disparado ocasionándole la muerte, luego salió de este lugar escapando en una motocicleta.

El pasado 5 de mayo las autoridades hicieron los varios allanamientos en barrios La Ceibita Sur y Cordobita de la capital del Tolima donde capturaron a Jhon Anderson Vargas Flórez y Fernando Alonso Rodríguez Ramírez por el delito de homicidio agravado en concurso con fabricación y porte de armas

Durante las diligencias, se logró la incautación de prendas de vestir, que coinciden con el atuendo que llevaba uno de los implicados el día de los hechos; y celulares que serán analizados por parte de las autoridades.

En su momento un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jhon Anderson Vargas Flores de 23 años, mientras que Fernando Rodríguez Ramírez de 21 años fue cobijado con detención domiciliaria.

Los capturados son los actores materiales, ahora la investigación apunta a los autores intelectuales de este caso que estremeció al sector comercio de la capital del Tolima.