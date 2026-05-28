Defensoría del Pueblo pide celeridad en el caso de la bebé Mia Kataleya en El Espinal

Tolima

Como dolorosa, indignante y una grave vulneración de los derechos de la infancia calificó la Defensoría del Pueblo la muerte de Mia Kataleya Ramírez López, la bebé de apenas seis meses de nacida que murió luego de ser ingresada a un centro médico con signos de violencia sexual en El Espinal, Tolima.

“Toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible. Por eso, su protección en todos los entornos debe ser una prioridad. La violencia sexual es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima, y menos una niña, niño o adolescente”, se lee en el comunicado.

En el documento, el Ministerio Público también pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes avanzar con celeridad en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley.

“También hacemos un llamado a mantener las acciones interinstitucionales de protección y prevención en el territorio, así como a fortalecer las rutas de atención para niñas, niños y adolescentes en riesgo”, agrega.

Asimismo, la Defensoría advirtió que realizará seguimiento a las investigaciones y a las medidas de protección para la familia de la niña.

“Insistimos en la importancia de que familias, comunidades, instituciones educativas, entidades territoriales y ciudadanía activen de manera oportuna las alertas frente a cualquier riesgo que afecte a niñas, niños y adolescentes”, finaliza.

Por ahora, la madre de la menor fallecida permanece bajo custodia de la Policía Nacional mientras avanza la investigación para determinar al responsable del atroz hecho.